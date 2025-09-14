$41.310.10
Рубіо про атаку російських дронів на Польщу: це неприйнятно, але є сумніви щодо цілей

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Державний секретар США Марко Рубіо назвав вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір неприйнятним. Він зазначив, що поки незрозуміло, чи були безпілотники навмисно спрямовані на Польщу.

Рубіо про атаку російських дронів на Польщу: це неприйнятно, але є сумніви щодо цілей

Державний секретар США Марко Рубіо в суботу заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір цього тижня є неприйнятним, але залишається незрозумілим, чи росія навмисно відправила безпілотники на польську територію. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що НАТО оголосило про плани посилити оборону східного флангу Європи в п'ятницю після того, як Польща збила безпілотники, які порушили її повітряний простір, що стало першим випадком атаки на країну-члена Альянсу під час війни росії в Україні.

Ми вважаємо це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій. Безсумінвно, безпілотники були запущені навмисно. Питання в тому, чи були безпілотники спрямовані саме на Польщу

- сказав Рубіо.

Він додав, що якщо безпілотники були спрямовані на Польщу, "якщо докази приведуть нас туди, то, очевидно, це буде дуже ескалаційний крок".

Є також низка інших можливостей, але я думаю, що ми хотіли б мати всі факти та проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж приймати конкретні рішення

- резюмував держсекретар США.

У п'ятницю в Організації Об'єднаних Націй США назвали порушення повітряного простору "тривожними" та пообіцяли "захищати кожен дюйм території НАТО".

Нагадаємо

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що якщо ескалація з боку росії щодо західних країн залишиться без рішучої реакції, москва не зупиниться на Польщі. Він наголосив, що запуск дронів в Україну та Польщу є "плювком в обличчя" Радбезу ООН.

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Він також звинуватив "європейську партію війни" у спробах зірвати врегулювання конфлікту в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща