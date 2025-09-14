Рубио об атаке российских дронов на Польшу: это неприемлемо, но есть сомнения относительно целей

Государственный секретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство на этой неделе неприемлемо, но остается неясным, намеренно ли Россия отправила беспилотники на польскую территорию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Издание напоминает, что НАТО объявило о планах усилить оборону восточного фланга Европы в пятницу после того, как Польша сбила беспилотники, нарушившие ее воздушное пространство, что стало первым случаем атаки на страну-члена Альянса во время войны России в Украине.

Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Несомненно, беспилотники были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли беспилотники направлены именно на Польшу - сказал Рубио.

Он добавил, что если беспилотники были направлены на Польшу, "если доказательства приведут нас туда, то, очевидно, это будет очень эскалационный шаг".

Есть также ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать конкретные решения - резюмировал госсекретарь США.

В пятницу в Организации Объединенных Наций США назвали нарушение воздушного пространства "тревожным" и пообещали "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Напомним

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что если эскалация со стороны России в отношении западных стран останется без решительной реакции, Москва не остановится на Польше. Он подчеркнул, что запуск дронов в Украину и Польшу является "плевком в лицо" Совбезу ООН.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Он также обвинил "европейскую партию войны" в попытках сорвать урегулирование конфликта в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

Зеленский о дронах рф над Польшей: НАТО не провалилось, но нужны сильные ответы