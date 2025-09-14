Рубио об атаке российских дронов на Польшу: это неприемлемо, но есть сомнения относительно целей

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 21031 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 44996 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 52798 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 47409 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 59567 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 36459 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 60248 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 60042 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37949 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37006 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут: Зеленский о российском дроне в Румынии13 сентября, 17:30 • 4706 просмотра
В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается13 сентября, 17:46 • 22984 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы13 сентября, 18:05 • 10724 просмотра
Подросток зарезал мужчину из-за религиозного конфликта в Харькове13 сентября, 18:12 • 10580 просмотра
Украинские удары по российским НПЗ не имеют поддержки Запада - Bloomberg00:23 • 8026 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 52789 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 36777 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 37685 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 60246 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 35715 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Марк Рютте
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 13638 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 60041 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 48050 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 96036 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 56350 просмотра
Актуальное
Бильд
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

Рубио об атаке российских дронов на Польшу: это неприемлемо, но есть сомнения относительно целей

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство неприемлемым. Он отметил, что пока непонятно, были ли беспилотники намеренно направлены на Польшу.

Рубио об атаке российских дронов на Польшу: это неприемлемо, но есть сомнения относительно целей

Государственный секретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство на этой неделе неприемлемо, но остается неясным, намеренно ли Россия отправила беспилотники на польскую территорию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Издание напоминает, что НАТО объявило о планах усилить оборону восточного фланга Европы в пятницу после того, как Польша сбила беспилотники, нарушившие ее воздушное пространство, что стало первым случаем атаки на страну-члена Альянса во время войны России в Украине.

Мы считаем это неприемлемым, досадным и опасным развитием событий. Несомненно, беспилотники были запущены намеренно. Вопрос в том, были ли беспилотники направлены именно на Польшу

- сказал Рубио.

Он добавил, что если беспилотники были направлены на Польшу, "если доказательства приведут нас туда, то, очевидно, это будет очень эскалационный шаг".

Есть также ряд других возможностей, но я думаю, что мы хотели бы иметь все факты и проконсультироваться с нашими союзниками, прежде чем принимать конкретные решения

- резюмировал госсекретарь США.

В пятницу в Организации Объединенных Наций США назвали нарушение воздушного пространства "тревожным" и пообещали "защищать каждый дюйм территории НАТО".

Напомним

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что если эскалация со стороны России в отношении западных стран останется без решительной реакции, Москва не остановится на Польше. Он подчеркнул, что запуск дронов в Украину и Польшу является "плевком в лицо" Совбезу ООН.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Он также обвинил "европейскую партию войны" в попытках сорвать урегулирование конфликта в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

Зеленский о дронах рф над Польшей: НАТО не провалилось, но нужны сильные ответы13.09.25, 20:58 • 3110 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
НАТО
Организация Объединенных Наций
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Польша