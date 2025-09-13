$41.310.10
Зеленский о дронах рф над Польшей: НАТО не провалилось, но нужны сильные ответы

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает НАТО провалившимся из-за российских дронов над Польшей, но подчеркнул необходимость сильных ответов. Он предложил предоставить Украине оружие для поражения заводов, где производят дроны, и ввести санкции против компаний, поставляющих компоненты для российского вооружения.

Зеленский о дронах рф над Польшей: НАТО не провалилось, но нужны сильные ответы

Комментируя российские дроны над Польшей, Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает, что НАТО провалилось. Украина не говорит, что Альянсу нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, но нужны сильные ответы, передает УНН.

Что касается российских дронов над Польшей: я не считаю, что НАТО провалилось. Везде, где есть НАТО, войны нет. Но когда сегодня идут такие сигналы, нужно ответить. Мы не говорим, что НАТО нужно задействовать то или иное оружие. Никто не хочет расширения войны, и мы не являемся членом НАТО. Но нужны сильные ответы 

- заявил Зеленский.

Например, по словам Президента, предоставление Украине соответствующего оружия, которое просили изначально.

Почему? Потому что летят дроны, и украинцы не могут их сбить, и часть дронов прилетает на территорию НАТО. Поэтому "мы тогда дадим украинцам то оружие, которое долетит – не по дронам, а по заводам, где производятся эти дроны". Это не про НАТО. Это про Украину 

- сказал Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что важны очень детальные санкции.

Если россия получает детали для своих ракет от иностранных компаний, увеличивается ракетостроение. Можно рассказывать, что это двойного использования, что частный сектор этого не хочет, но массово продает. Решение – накладывать санкции на любые компании, поставляющие составляющие ракет и ракетоносителей. Так же, если говорим о дронах, артиллерии, вертолетах, страны поставляют станки. И не только Китай – другие азиатские страны, европейские страны, которые поставляли до этой войны, но эти станки стоят в россии. Можно остановить их на расстоянии. Такое цифровое обеспечение. Оно так работает 

- пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что для того, чтобы остановить 800 "шахедов", нужно 1600 интерсепторов.

Стоимость одного – 3 тысячи евро. А чтобы россия не хотела завтра стрелять 800, нужно зеркально отвечать. У нас есть свои дальнобойные возможности – у нас не хватает денег. Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они найдут другое оружие 

- сказал Зеленский.

Дополнение

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

После нарушения польского воздушного пространства по меньшей мере 19 российскими дронами в начале этой недели, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о программе "Восточный страж", целью которой является сдерживание дальнейших вторжений россии и демонстрация солидарности с Польшей.

Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.

Анна Мурашко

