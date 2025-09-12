НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу

Союзники по НАТО висловили повну солідарність з Польщею після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Операція "Східний вартовий" зміцнить східний фланг Альянсу, пише УНН з посиланням на Euronews.

Після порушення польського повітряного простору щонайменше 19 російськими дронами на початку цього тижня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про програму "Східний варту", метою якої є стримування подальших вторгнень росії та демонстрація солідарності з Польщею.

Ми бачимо, як дрони порушують наш повітряний простір. Незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, це неприйнятно. Союзники висловили повну солідарність з Польщею. Вкрай важливо протидіяти агресії та захищати кожного члена Альянсу. Захист східного флангу – наше ключове завдання. Саме тому ми запускаємо ініціативу "Східний вартовий" для подальшого зміцнення нашого східного флангу

Міністр оборони США Піт Гегсет, який у лютому назвав Польщу "зразковим союзником НАТО", також сьогодні поспілкувався з віце-прем'єр-міністром і міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, який у дописі на платформі X заявив, що Польща може розраховувати на повну підтримку США.

Він запевнив мене, що Польща може розраховувати на дружбу та повну союзницьку підтримку Сполучених Штатів