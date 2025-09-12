$41.310.10
17:37 • 140 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 12289 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 18636 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 26199 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 24407 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22032 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31497 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19806 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17355 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40507 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 7896 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 11230 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 21858 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 10316 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 13156 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 632 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 5438 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 12291 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 7222 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 18639 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 18640 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 34365 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 81580 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 43600 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 49373 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу

Київ • УНН

 • 140 перегляди

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. США запевнили Польщу у повній підтримці.

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу

Союзники по НАТО висловили повну солідарність з Польщею після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Операція "Східний вартовий" зміцнить східний фланг Альянсу, пише УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

Після порушення польського повітряного простору щонайменше 19 російськими дронами на початку цього тижня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про програму "Східний варту", метою якої є стримування подальших вторгнень росії та демонстрація солідарності з Польщею.

Ми бачимо, як дрони порушують наш повітряний простір. Незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, це неприйнятно. Союзники висловили повну солідарність з Польщею. Вкрай важливо протидіяти агресії та захищати кожного члена Альянсу. Захист східного флангу – наше ключове завдання. Саме тому ми запускаємо ініціативу "Східний вартовий" для подальшого зміцнення нашого східного флангу 

– сказав генеральний секретар НАТО.

Міністр оборони США Піт Гегсет, який у лютому назвав Польщу "зразковим союзником НАТО", також сьогодні поспілкувався з віце-прем'єр-міністром і міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, який у дописі на платформі X заявив, що Польща може розраховувати на повну підтримку США.

Він запевнив мене, що Польща може розраховувати на дружбу та повну союзницьку підтримку Сполучених Штатів 

– написала Косиняк-Камиш.

Доповнення

НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Марк Рютте відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими БпЛА у ніч на 10 вересня.

Павло Зінченко

