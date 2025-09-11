НАТО готує оборонні заходи після вторгнення дронів рф у повітряний простір Польщі - Bloomberg

НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, військову відповідь координує Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Нині командування оцінює ситуацію та визначає, які ресурси можуть знадобитися для посилення східного флангу.

Ми вивчимо уроки, зрозуміємо, що потрібно вдосконалити, щоб упоратися з такими обмеженими вторгненнями

У відповідь на інцидент Варшава звернулася до союзників із проханням надати додаткові системи ППО та технології боротьби з дронами. Раніше сили НАТО збили безпілотники, які перетнули польський кордон у середу вранці під час масованого удару рф по Україні.

Низка країн вже пообіцяли допомогу:

- Німеччина продовжить місії повітряної поліції та підтримає новий пакет санкцій проти рф.

- Франція направить три винищувачі Rafale для захисту польського неба.

- Нідерланди, Чехія та Велика Британія заявили про готовність надати техніку ППО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна також співпрацюватиме з Україною та Південною Кореєю щодо систем протидії дронам.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте назвав дії рф безрозсудними та небезпечними.

Незалежно від того, було це навмисно чи ні, це абсолютно безрозсудно. Це абсолютно небезпечно. Повна оцінка інциденту триває