НАТО готує оборонні заходи після вторгнення дронів рф у повітряний простір Польщі - Bloomberg

$41.210.09
48.240.05
ukenru
19:17 • 2986 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
15:15 • 11819 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55 • 22559 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49 • 14604 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 13237 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 19934 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 13880 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
11 вересня, 12:15 • 16002 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
11 вересня, 12:15 • 14167 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02 • 14216 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.9м/с
53%
755мм
Популярнi новини
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 33128 перегляди
F-35 "не мають сенсу" у боротьбі з дешевими БпЛА: вартість керованої ракети перевищує затрати рф на "шахед"11 вересня, 13:02 • 11425 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 10931 перегляди
Сійярто звинуватив Україну в погіршенні відносин між двома країнами15:13 • 10156 перегляди
Польща закриває кордон з білоруссю: у рф заявили ескалацію напруги та закликали Варшаву передумати18:35 • 6126 перегляди
Публікації
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55 • 22559 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 19934 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 33169 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 48948 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 109477 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Тімоті Снайдер
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків14:57 • 10961 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 33169 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 24295 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 32436 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 97371 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
Су-30
Іл-18

НАТО готує оборонні заходи після вторгнення дронів рф у повітряний простір Польщі - Bloomberg

Київ • УНН

 • 54 перегляди

НАТО розробляє військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі. Кілька країн-союзників вже пообіцяли допомогу, включаючи системи ППО та винищувачі.

НАТО готує оборонні заходи після вторгнення дронів рф у повітряний простір Польщі - Bloomberg

НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За словами джерела, військову відповідь координує Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич. Нині командування оцінює ситуацію та визначає, які ресурси можуть знадобитися для посилення східного флангу.

Ми вивчимо уроки, зрозуміємо, що потрібно вдосконалити, щоб упоратися з такими обмеженими вторгненнями

- зазначив Грінкевич.

У відповідь на інцидент Варшава звернулася до союзників із проханням надати додаткові системи ППО та технології боротьби з дронами. Раніше сили НАТО збили безпілотники, які перетнули польський кордон у середу вранці під час масованого удару рф по Україні.

Низка країн вже пообіцяли допомогу:

- Німеччина продовжить місії повітряної поліції та підтримає новий пакет санкцій проти рф.

- Франція направить три винищувачі Rafale для захисту польського неба.

- Нідерланди, Чехія та Велика Британія заявили про готовність надати техніку ППО.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна також співпрацюватиме з Україною та Південною Кореєю щодо систем протидії дронам.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте назвав дії рф безрозсудними та небезпечними.

Незалежно від того, було це навмисно чи ні, це абсолютно безрозсудно. Це абсолютно небезпечно. Повна оцінка інциденту триває

- сказав генсек НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

У свою чергу, Зеленський заявив, що удар росії по Польщі не може бути чимось випадковим. Є аналіз траєкторії польоту, які вказують, що дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через територію України та білорусі

Тим часом Польща з 12 вересня закриває всі пункти пропуску на кордоні з білоруссю, включаючи автомобільні та залізничні. 

П'ять російських дронів, які потрапили у повітряний простір Польщі, прямували до бази НАТО – Die Welt11.09.25, 17:59 • 2894 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Державний кордон України
Білорусь
Dassault Rafale
Марк Рютте
Bloomberg
НАТО
Південна Корея
Франція
Велика Британія
Чехія
Німеччина
Нідерланди
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща