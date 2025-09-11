Дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через Україну і білорусь - Зеленський

Удар росії по Польщі не може бути чимось випадковим. Є аналіз траєкторії польоту, які вказують, що дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через територію України та білорусі, заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом, повідомляє УНН.

Майже два десятки дронів, на мій погляд - цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії руху дронів, з’ясовується все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала росія

Володимир Зеленський зазначив, що уся отримана інформація свідчить про те, що удар був точно невипадковим.

Все це вказує, що запуск дронів росією на територію Польщі через територію України й також через територію білорусі був продуманим і точно не випадковість

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною спільних навчань білорусі.

На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань