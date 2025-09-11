Дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через Україну і білорусь - Зеленський

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 1584 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 3396 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 4150 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 6020 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 10356 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 11717 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 17619 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 38439 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 44597 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 98112 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярнi новини
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 22275 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42 • 15848 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 16143 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 10994 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 8412 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 8452 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 38444 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 98120 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 88261 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 67232 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 8452 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 11008 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 27220 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 91770 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82833 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нафта
Свіфт

Дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через Україну і білорусь - Зеленський

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Володимир Зеленський заявив про цілеспрямовану атаку рф на Польщу: аналіз траєкторії польоту дронів вказує на їхній рух через Україну та білорусь. Президент України припускає, що це може бути частиною спільних навчань рф та білорусі.

Дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через Україну і білорусь - Зеленський

Удар росії по Польщі не може бути чимось випадковим. Є аналіз траєкторії польоту, які вказують, що дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через територію України та білорусі, заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом, повідомляє УНН.

Деталі

Майже два десятки дронів, на мій погляд - цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії руху дронів, з’ясовується все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала росія

- заявив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що уся отримана інформація свідчить про те, що удар був точно невипадковим.

Все це вказує, що запуск дронів росією на територію Польщі через територію України й також через територію білорусі був продуманим і точно не випадковість

- наголосив глава держави.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною спільних навчань білорусі.

На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань

 - заявив Зеленський, говорячи про атаку дронів рф на Польщу.

Володимир Зеленський у розмові із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував за чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні, наголосивши, що необхідно знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.

Павло Зінченко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Державний кордон України