Дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через Україну і білорусь - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про цілеспрямовану атаку рф на Польщу: аналіз траєкторії польоту дронів вказує на їхній рух через Україну та білорусь. Президент України припускає, що це може бути частиною спільних навчань рф та білорусі.
Удар росії по Польщі не може бути чимось випадковим. Є аналіз траєкторії польоту, які вказують, що дрони цілеспрямовано летіли на Польщу через територію України та білорусі, заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом, повідомляє УНН.
Деталі
Майже два десятки дронів, на мій погляд - цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії руху дронів, з’ясовується все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала росія
Володимир Зеленський зазначив, що уся отримана інформація свідчить про те, що удар був точно невипадковим.
Все це вказує, що запуск дронів росією на територію Польщі через територію України й також через територію білорусі був продуманим і точно не випадковість
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною спільних навчань білорусі.
На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань
Володимир Зеленський у розмові із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував за чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні, наголосивши, що необхідно знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України.