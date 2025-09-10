Може бути частиною плану навчань рф та білорусі: Зеленський про атаку російських дронів на Польщу

$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 11402 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 26506 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 20629 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 23938 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 25714 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 55507 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 76947 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61124 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34339 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38512 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Популярнi новини
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 41257 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10 вересня, 10:25 • 40066 перегляди
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto10 вересня, 11:41 • 21543 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній13:09 • 9130 перегляди
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі13:20 • 10234 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 26504 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 55505 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 41330 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 76944 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61123 перегляди
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 7558 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 76653 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 69961 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 66146 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 134620 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
E-6 Mercury
Детонатор

Може бути частиною плану навчань рф та білорусі: Зеленський про атаку російських дронів на Польщу

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною спільних навчань Білорусі та росії. Польща зафіксувала 19 вторгнень російських дронів, НАТО активувало статтю 4.

Може бути частиною плану навчань рф та білорусі: Зеленський про атаку російських дронів на Польщу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною, так би мовити, плану навчань спільних навчань білорусі і росії, передає УНН.

На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань 

- заявив Зеленський, говорячи про атаку дронів рф на Польщу.

Додамо

За його словами, станом на зараз росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит.

Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть 

- резюмував Зеленський.

Контекст

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Антоніна Туманова

