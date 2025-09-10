Може бути частиною плану навчань рф та білорусі: Зеленський про атаку російських дронів на Польщу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною, так би мовити, плану навчань спільних навчань білорусі і росії, передає УНН.

На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань

За його словами, станом на зараз росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит.

Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть