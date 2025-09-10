Може бути частиною плану навчань рф та білорусі: Зеленський про атаку російських дронів на Польщу
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною спільних навчань Білорусі та росії. Польща зафіксувала 19 вторгнень російських дронів, НАТО активувало статтю 4.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дронова атака рф на Польщу може бути частиною, так би мовити, плану навчань спільних навчань білорусі і росії, передає УНН.
На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань
Додамо
За його словами, станом на зараз росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит.
Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть
Контекст
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.