Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Может быть частью плана учений рф и беларуси: Зеленский об атаке российских дронов на Польшу

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроновая атака рф на Польшу может быть частью совместных учений беларуси и россии. Польша зафиксировала 19 вторжений российских дронов, НАТО активировало статью 4.

Может быть частью плана учений рф и беларуси: Зеленский об атаке российских дронов на Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака рф дронами на Польшу может быть частью, так сказать, плана совместных учений беларуси и россии, передает УНН.

На территории беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений.

- заявил Зеленский, говоря об атаке дронов рф на Польшу.

Добавим

По его словам, по состоянию на сейчас россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит.

Границы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут.

- резюмировал Зеленский.

Контекст

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, которые нарушили ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Антонина Туманова

Политика
Беларусь
НАТО
Литва
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша