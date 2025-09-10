Может быть частью плана учений рф и беларуси: Зеленский об атаке российских дронов на Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака рф дронами на Польшу может быть частью, так сказать, плана совместных учений беларуси и россии, передает УНН.

На территории беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений. - заявил Зеленский, говоря об атаке дронов рф на Польшу.

Добавим

По его словам, по состоянию на сейчас россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит.

Границы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут. - резюмировал Зеленский.

Контекст

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, которые нарушили ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.