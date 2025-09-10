Может быть частью плана учений рф и беларуси: Зеленский об атаке российских дронов на Польшу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроновая атака рф на Польшу может быть частью совместных учений беларуси и россии. Польша зафиксировала 19 вторжений российских дронов, НАТО активировало статью 4.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака рф дронами на Польшу может быть частью, так сказать, плана совместных учений беларуси и россии, передает УНН.
На территории беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений.
Добавим
По его словам, по состоянию на сейчас россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями. Заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит.
Границы возможного россияне испытывают. Реакцию испытывают. Фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и что пока не могут.
Контекст
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, которые нарушили ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.