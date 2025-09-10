Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених активів рф на користь України: Зеленський у розмові з фон дер Ляєн

Президент Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Обговорено використання заморожених російських активів та посилення санкцій.

Президент України Володимир Зеленський у розмові із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував за чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні, наголосивши, що необхідно знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України. Про це Зеленський повідомив в Telegram, передає УНН. Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за сильне щорічне звернення до Європарламенту та чіткий меседж щодо 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні. Маємо знайти ще більше шляхів використання заморожених російських активів на користь України - написав Зеленський. Він також розповів, що фон дер Ляєн поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти росії, а також обговорили і підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті - додав Зеленський. Нагадаємо Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі один млрд євро у межах програми ERA Loans.