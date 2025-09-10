Мы должны найти еще больше путей использования замороженных активов рф в пользу Украины: Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил за четкий месседж относительно 6 млрд евро на производство дронов в Украине, подчеркнув, что необходимо найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж относительно 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины

Он также рассказал, что фон дер Ляйен проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против россии, а также обсудили и поддержку украинских детей.

Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей. Договорились быть в контакте