Эксклюзив
15:04 • 6728 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 17755 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 16772 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 20384 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 22688 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 51728 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 73247 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 58570 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 33908 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38058 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Мы должны найти еще больше путей использования замороженных активов рф в пользу Украины: Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Обсуждено использование замороженных российских активов и усиление санкций.

Мы должны найти еще больше путей использования замороженных активов рф в пользу Украины: Зеленский в разговоре с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил за четкий месседж относительно 6 млрд евро на производство дронов в Украине, подчеркнув, что необходимо найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за сильное ежегодное обращение к Европарламенту и четкий месседж относительно 6 млрд евро на производство дронов в Украине. Должны найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины 

- написал Зеленский.

Он также рассказал, что фон дер Ляйен проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против россии, а также обсудили и поддержку украинских детей.

Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей. Договорились быть в контакте 

- добавил Зеленский.

Напомним

Украина получила еще один транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере один млрд евро в рамках программы ERA Loans.

Павел Башинский

