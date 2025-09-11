Дроны целенаправленно летели на Польшу через Украину и беларусь - Зеленский

Удар россии по Польше не может быть случайным. Есть анализ траектории полета, которые указывают, что дроны целенаправленно летели на Польшу через территорию Украины и беларуси, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, сообщает УНН.

Почти два десятка дронов, на мой взгляд - целенаправленно. Есть полный анализ траектории движения дронов, выясняется все больше деталей относительно конструкции соответствующих дронов, которые использовала россия

Владимир Зеленский отметил, что вся полученная информация свидетельствует о том, что удар был точно неслучайным.

Все это указывает, что запуск дронов россией на территорию Польши через территорию Украины и также через территорию беларуси был продуманным и точно не случайность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроновая атака рф на Польшу может быть частью совместных учений беларуси.

На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений