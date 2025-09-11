$41.210.09
12:34 • 1768 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 3884 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 4616 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 6468 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 10537 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 11814 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 17713 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 38630 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44639 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 98340 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Дроны целенаправленно летели на Польшу через Украину и беларусь - Зеленский

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Владимир Зеленский заявил о целенаправленной атаке рф на Польшу: анализ траектории полета дронов указывает на их движение через Украину и беларусь. Президент Украины предполагает, что это может быть частью совместных учений рф и беларуси.

Дроны целенаправленно летели на Польшу через Украину и беларусь - Зеленский

Удар россии по Польше не может быть случайным. Есть анализ траектории полета, которые указывают, что дроны целенаправленно летели на Польшу через территорию Украины и беларуси, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, сообщает УНН.

Детали

Почти два десятка дронов, на мой взгляд - целенаправленно. Есть полный анализ траектории движения дронов, выясняется все больше деталей относительно конструкции соответствующих дронов, которые использовала россия

- заявил Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что вся полученная информация свидетельствует о том, что удар был точно неслучайным.

Все это указывает, что запуск дронов россией на территорию Польши через территорию Украины и также через территорию беларуси был продуманным и точно не случайность

- подчеркнул глава государства.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроновая атака рф на Польшу может быть частью совместных учений беларуси.

На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений

 - заявил Зеленский, говоря об атаке дронов рф на Польшу.

Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил за четкий месседж относительно 6 млрд евро на производство дронов в Украине, подчеркнув, что необходимо найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины