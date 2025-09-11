Дроны целенаправленно летели на Польшу через Украину и беларусь - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил о целенаправленной атаке рф на Польшу: анализ траектории полета дронов указывает на их движение через Украину и беларусь. Президент Украины предполагает, что это может быть частью совместных учений рф и беларуси.
Удар россии по Польше не может быть случайным. Есть анализ траектории полета, которые указывают, что дроны целенаправленно летели на Польшу через территорию Украины и беларуси, заявил Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом, сообщает УНН.
Детали
Почти два десятка дронов, на мой взгляд - целенаправленно. Есть полный анализ траектории движения дронов, выясняется все больше деталей относительно конструкции соответствующих дронов, которые использовала россия
Владимир Зеленский отметил, что вся полученная информация свидетельствует о том, что удар был точно неслучайным.
Все это указывает, что запуск дронов россией на территорию Польши через территорию Украины и также через территорию беларуси был продуманным и точно не случайность
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дроновая атака рф на Польшу может быть частью совместных учений беларуси.
На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений
Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил за четкий месседж относительно 6 млрд евро на производство дронов в Украине, подчеркнув, что необходимо найти еще больше путей использования замороженных российских активов в пользу Украины.