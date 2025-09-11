$41.210.09
НАТО готовит оборонительные меры после вторжения дронов РФ в воздушное пространство Польши - Bloomberg

Киев • УНН

 • 348 просмотра

НАТО разрабатывает военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Несколько стран-союзников уже пообещали помощь, включая системы ПВО и истребители.

НАТО готовит оборонительные меры после вторжения дронов РФ в воздушное пространство Польши - Bloomberg

НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам источника, военный ответ координирует Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Сейчас командование оценивает ситуацию и определяет, какие ресурсы могут понадобиться для усиления восточного фланга.

Мы извлечем уроки, поймем, что нужно усовершенствовать, чтобы справиться с такими ограниченными вторжениями

- отметил Гринкевич.

В ответ на инцидент Варшава обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и технологии борьбы с дронами. Ранее силы НАТО сбили беспилотники, которые пересекли польскую границу в среду утром во время массированного удара РФ по Украине.

Ряд стран уже пообещали помощь:

- Германия продолжит миссии воздушной полиции и поддержит новый пакет санкций против РФ.

- Франция направит три истребителя Rafale для защиты польского неба.

- Нидерланды, Чехия и Великобритания заявили о готовности предоставить технику ПВО.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна также будет сотрудничать с Украиной и Южной Кореей по системам противодействия дронам.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте назвал действия РФ безрассудными и опасными.

Независимо от того, было это намеренно или нет, это абсолютно безрассудно. Это абсолютно опасно. Полная оценка инцидента продолжается

- сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

В свою очередь, Зеленский заявил, что удар России по Польше не может быть чем-то случайным. Есть анализ траектории полета, которые указывают, что дроны целенаправленно летели на Польшу через территорию Украины и Беларуси

Тем временем Польша с 12 сентября закрывает все пункты пропуска на границе с Беларусью, включая автомобильные и железнодорожные. 

