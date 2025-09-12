$41.310.10
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу

Киев • УНН

 • 236 просмотра

НАТО запускает операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами. США заверили Польшу в полной поддержке.

НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу

Союзники по НАТО выразили полную солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Операция "Восточный страж" укрепит восточный фланг Альянса, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

После нарушения польского воздушного пространства по меньшей мере 19 российскими дронами в начале этой недели, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о программе "Восточный страж", целью которой является сдерживание дальнейших вторжений России и демонстрация солидарности с Польшей.

Мы видим, как дроны нарушают наше воздушное пространство. Независимо от того, было ли это преднамеренно или нет, это неприемлемо. Союзники выразили полную солидарность с Польшей. Крайне важно противодействовать агрессии и защищать каждого члена Альянса. Защита восточного фланга – наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу "Восточный страж" для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга 

– сказал генеральный секретарь НАТО.

Министр обороны США Пит Хегсет, который в феврале назвал Польшу "образцовым союзником НАТО", также сегодня пообщался с вице-премьер-министром и министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем, который в сообщении на платформе X заявил, что Польша может рассчитывать на полную поддержку США.

Он заверил меня, что Польша может рассчитывать на дружбу и полную союзническую поддержку Соединенных Штатов 

– написала Косиняк-Камыш.

Дополнение

НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Марк Рютте отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА в ночь на 10 сентября.

