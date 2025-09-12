НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу

Союзники по НАТО выразили полную солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Операция "Восточный страж" укрепит восточный фланг Альянса, пишет УНН со ссылкой на Euronews.

После нарушения польского воздушного пространства по меньшей мере 19 российскими дронами в начале этой недели, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о программе "Восточный страж", целью которой является сдерживание дальнейших вторжений России и демонстрация солидарности с Польшей.

Мы видим, как дроны нарушают наше воздушное пространство. Независимо от того, было ли это преднамеренно или нет, это неприемлемо. Союзники выразили полную солидарность с Польшей. Крайне важно противодействовать агрессии и защищать каждого члена Альянса. Защита восточного фланга – наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу "Восточный страж" для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга