07:00 • 9156 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 19941 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 33902 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 26308 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 40930 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 47795 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35450 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 34981 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24223 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 33269 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
У Польщі оголосили про старт операції НАТО "Східний вартовий"

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Генеральний штаб Польщі оголосив про старт місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу країни після інциденту з російськими дронами. Французький літак A-400 доставив озброєння для винищувачів Rafale, які вже перебувають у Польщі.

У Польщі оголосили про старт операції НАТО "Східний вартовий"

Генеральний штаб Польщі оголосив про початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів в Польщі, передає УНН.

"Операція "Східний вартовий" розпочалася", - підписали відео у Генштабі Польщі.

Як пише RMF FM, польський Генеральний штаб оприлюднив відео посадки французького транспортного літака A-400 у Мінську Мазовецькому. Він доставив озброєння для винищувачів Rafale, які, вже знаходяться в Польщі.

"Захищатимемо кожен сантиметр території НАТО": США під час Радбезу ООН13.09.25, 01:50 • 3300 переглядiв

Доповнення

Після порушення польського повітряного простору щонайменше 19 російськими дронами на початку цього тижня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про програму "Східний варту", метою якої є стримування подальших вторгнень росії та демонстрація солідарності з Польщею.

НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Bloomberg повідомляло, що НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Алексус Гринкевич заявляв, що пілоти винищувачів країн НАТО не повинні думати про вартість своїх ракет, коли вони збивають дрони над Польщею і захищають мирних жителів.

Гринкевич також заявляв, що операція "Східний вартовий" буде зосереджена насамперед на захисті території НАТО, зокрема східних рубежів Альянсу. Водночас НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід збивання повітряних цілей.

Україна попереджала Польщу про дрони, що порушили її повітряний простір - Сибіга12.09.25, 19:35 • 3016 переглядiв

Анна Мурашко

