У Польщі оголосили про старт операції НАТО "Східний вартовий"
Київ • УНН
Генеральний штаб Польщі оголосив про старт місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу країни після інциденту з російськими дронами. Французький літак A-400 доставив озброєння для винищувачів Rafale, які вже перебувають у Польщі.
Генеральний штаб Польщі оголосив про початок місії НАТО "Східний вартовий" для зміцнення свого східного флангу після падіння російських дронів в Польщі, передає УНН.
"Операція "Східний вартовий" розпочалася", - підписали відео у Генштабі Польщі.
Як пише RMF FM, польський Генеральний штаб оприлюднив відео посадки французького транспортного літака A-400 у Мінську Мазовецькому. Він доставив озброєння для винищувачів Rafale, які, вже знаходяться в Польщі.
Доповнення
Після порушення польського повітряного простору щонайменше 19 російськими дронами на початку цього тижня, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про програму "Східний варту", метою якої є стримування подальших вторгнень росії та демонстрація солідарності з Польщею.
НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Алексус Гринкевич заявляв, що пілоти винищувачів країн НАТО не повинні думати про вартість своїх ракет, коли вони збивають дрони над Польщею і захищають мирних жителів.
Гринкевич також заявляв, що операція "Східний вартовий" буде зосереджена насамперед на захисті території НАТО, зокрема східних рубежів Альянсу. Водночас НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід збивання повітряних цілей.
