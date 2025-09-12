Україна попереджала Польщу про дрони, що порушили її повітряний простір - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона інформувала польських колег про безпілотники, які направлялися в повітряний простір Польщі. Про це пише УНН із посиланням на заяву очільника МЗС під час спільної пресконференції з Сікорським.

Українська сторона повідомляла польську сторону про дрони які направлялися в повітряний простір Польщі, які порушували повітряний простір Польщі - сказав Сибіга.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли. Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".