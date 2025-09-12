Україна попереджала Польщу про дрони, що порушили її повітряний простір - Сибіга

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 8656 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 13341 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 22493 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 21799 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 20264 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30765 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19355 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17186 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40237 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40766 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.6м/с
42%
757мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 5022 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 9276 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 20150 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 7322 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 11510 перегляди
Публікації
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 2384 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 8656 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 4442 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 13336 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 22488 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 13336 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 33575 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 80699 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42914 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48753 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
The New York Times
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Україна попереджала Польщу про дрони, що порушили її повітряний простір - Сибіга

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона інформувала польських колег про дрони, які прямували в повітряний простір Польщі. Це сталося на тлі зафіксованих 19 вторгнень російських дронів у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

Україна попереджала Польщу про дрони, що порушили її повітряний простір - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона інформувала польських колег про безпілотники, які направлялися в повітряний простір Польщі. Про це пише УНН із посиланням на заяву очільника МЗС під час спільної пресконференції з Сікорським.

Українська сторона повідомляла польську сторону про дрони які направлялися в повітряний простір Польщі, які порушували повітряний простір Польщі 

- сказав Сибіга.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі. Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них знайшли. Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Раніше УНН писав, що Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Альона Уткіна

Політика
НАТО
Литва
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща