14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Украина предупреждала Польшу о дронах, нарушивших ее воздушное пространство - Сибига

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская сторона информировала польских коллег о дронах, которые направлялись в воздушное пространство Польши. Это произошло на фоне зафиксированных 19 вторжений российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Украина предупреждала Польшу о дронах, нарушивших ее воздушное пространство - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская сторона информировала польских коллег о беспилотниках, которые направлялись в воздушное пространство Польши. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД во время совместной пресс-конференции с Сикорским.

Украинская сторона сообщала польской стороне о дронах, которые направлялись в воздушное пространство Польши, которые нарушали воздушное пространство Польши 

- сказал Сибига.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли. Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности "шахедов".

Алена Уткина

