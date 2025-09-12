Украина предупреждала Польшу о дронах, нарушивших ее воздушное пространство - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что украинская сторона информировала польских коллег о беспилотниках, которые направлялись в воздушное пространство Польши. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы МИД во время совместной пресс-конференции с Сикорским.

Украинская сторона сообщала польской стороне о дронах, которые направлялись в воздушное пространство Польши, которые нарушали воздушное пространство Польши - сказал Сибига.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них нашли. Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбитии российских дронов, в частности "шахедов".