В Польше объявили о старте операции НАТО "Восточный страж"

Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше, передает УНН.

"Операция "Восточный страж" началась", - подписали видео в Генштабе Польши.

Как пишет RMF FM, польский Генеральный штаб обнародовал видео посадки французского транспортного самолета A-400 в Минске Мазовецком. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

Дополнение

После нарушения польского воздушного пространства по меньшей мере 19 российскими дронами в начале этой недели, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о программе "Восточный страж", целью которой является сдерживание дальнейших вторжений России и демонстрация солидарности с Польшей.

НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что пилоты истребителей стран НАТО не должны думать о стоимости своих ракет, когда они сбивают дроны над Польшей и защищают мирных жителей.

Гринкевич также заявлял, что операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО, в частности восточных рубежей Альянса. В то же время НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт сбивания воздушных целей.

