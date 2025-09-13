$41.310.10
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
В Польше объявили о старте операции НАТО "Восточный страж"

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Генеральный штаб Польши объявил о старте миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления восточного фланга страны после инцидента с российскими дронами. Французский самолет A-400 доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

В Польше объявили о старте операции НАТО "Восточный страж"

Генеральный штаб Польши объявил о начале миссии НАТО "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше, передает УНН.

"Операция "Восточный страж" началась", - подписали видео в Генштабе Польши.

Как пишет RMF FM, польский Генеральный штаб обнародовал видео посадки французского транспортного самолета A-400 в Минске Мазовецком. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

"Будем защищать каждый сантиметр территории НАТО": США во время Совбеза ООН13.09.25, 01:50 • 3288 просмотров

Дополнение

После нарушения польского воздушного пространства по меньшей мере 19 российскими дронами в начале этой недели, Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о программе "Восточный страж", целью которой является сдерживание дальнейших вторжений России и демонстрация солидарности с Польшей.

НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Bloomberg сообщало, что НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что пилоты истребителей стран НАТО не должны думать о стоимости своих ракет, когда они сбивают дроны над Польшей и защищают мирных жителей.

Гринкевич также заявлял, что операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО, в частности восточных рубежей Альянса. В то же время НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт сбивания воздушных целей.

Украина предупреждала Польшу о дронах, нарушивших ее воздушное пространство - Сибига12.09.25, 19:35 • 3012 просмотров

Анна Мурашко

