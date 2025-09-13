$41.310.10
19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
"Будем защищать каждый сантиметр территории НАТО": США во время Совбеза ООН

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Соединенные Штаты Америки обязались защищать территорию НАТО после инцидента с российскими беспилотниками в Польше. Это произошло после усиления бомбардировок Украины Россией и обвинений в неуважении к мирным усилиям США.

"Будем защищать каждый сантиметр территории НАТО": США во время Совбеза ООН

Соединенные Штаты будут "защищать каждый сантиметр территории НАТО" после предполагаемого вторжения российских беспилотников в Польшу. Об этом во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, информирует УНН.

Детали

"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства", – заявила Ши.

Она отметила, что Россия усилила свою бомбардировочную кампанию против Украины после встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в рамках его попытки выступить посредником в прекращении более чем трехлетней войны Москвы в Украине.

Эти действия, теперь с добавлением нарушения воздушного пространства союзника США – преднамеренного или нет – демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям США, направленным на прекращение этого конфликта

- подчеркнула дипломатка.

В свою очередь представитель Польши в Совбезе ООН Марцин Босацкий показал фотографии сбитого беспилотника, указывая на русские надписи на его частях, и подчеркнул, что "Польша не будет запугана".

Напомним

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Он также обвинил европейскую партию войны в попытках сорвать урегулирование конфликта в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
НАТО
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Польша