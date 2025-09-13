"Будем защищать каждый сантиметр территории НАТО": США во время Совбеза ООН

Соединенные Штаты будут "защищать каждый сантиметр территории НАТО" после предполагаемого вторжения российских беспилотников в Польшу. Об этом во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши, информирует УНН.

Детали

"Соединенные Штаты поддерживают наших союзников по НАТО перед лицом этих тревожных нарушений воздушного пространства", – заявила Ши.

Она отметила, что Россия усилила свою бомбардировочную кампанию против Украины после встречи Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске в рамках его попытки выступить посредником в прекращении более чем трехлетней войны Москвы в Украине.

Эти действия, теперь с добавлением нарушения воздушного пространства союзника США – преднамеренного или нет – демонстрируют огромное неуважение к добросовестным усилиям США, направленным на прекращение этого конфликта - подчеркнула дипломатка.

В свою очередь представитель Польши в Совбезе ООН Марцин Босацкий показал фотографии сбитого беспилотника, указывая на русские надписи на его частях, и подчеркнул, что "Польша не будет запугана".

Напомним

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Он также обвинил европейскую партию войны в попытках сорвать урегулирование конфликта в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой".

