"Захищатимемо кожен сантиметр території НАТО": США під час Радбезу ООН

Сполучені Штати "захищатимуть кожен сантиметр території НАТО" після підозри у вторгненні російських безпілотників до Польщі. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, інформує УНН.

"Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору", – заявила Ші.

Вона зазначила, що росія посилила свою бомбардувальну кампанію проти України після зустрічі Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці в рамках його спроби посередничити у припиненні понад трирічної війни москви в Україні.

Ці дії, тепер з додаванням порушення повітряного простору союзника США – навмисного чи ні – демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль США, спрямованих на припинення цього конфлікту