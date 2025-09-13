$41.310.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Захищатимемо кожен сантиметр території НАТО": США під час Радбезу ООН

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Сполучені Штати Америки зобов'язалися захищати територію НАТО після інциденту з російськими безпілотниками у Польщі. Це сталося після посилення бомбардувань України росією та звинувачень у неповазі до мирних зусиль США.

"Захищатимемо кожен сантиметр території НАТО": США під час Радбезу ООН

Сполучені Штати "захищатимуть кожен сантиметр території НАТО" після підозри у вторгненні російських безпілотників до Польщі. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, інформує УНН.

Деталі

"Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору", – заявила Ші.

Вона зазначила, що росія посилила свою бомбардувальну кампанію проти України після зустрічі Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці в рамках його спроби посередничити у припиненні понад трирічної війни москви в Україні.

Ці дії, тепер з додаванням порушення повітряного простору союзника США – навмисного чи ні – демонструють величезну неповагу до добросовісних зусиль США, спрямованих на припинення цього конфлікту

- наголосила дипломатка.

У свою чергу представник Польщі на Радбезі ООН Марцін Босацький показав фотографії збитого безпілотника, вказуючи на російські написи на його частинах, і підкреслив, що "Польща не буде залякана".

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Він також звинуватив європейську партію війни у спробах зірвати врегулювання конфлікту в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою".

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Рада Безпеки ООН
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща