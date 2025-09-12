Головнокомандувач НАТО: пілоти не повинні думати про вартість ракет, збиваючи дрони над Польщею

Пілоти винищувачів країн НАТО не повинні думати про вартість своїх ракет, коли вони збивають дрони над Польщею і захищають мирних жителів. Про це заявив головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Алексус Гринкевич, повідомляє УНН.

За його словами, попри застосування дорогих ракет для знищення дешевих дронів, він вважає операцію успішною.

Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає Альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян