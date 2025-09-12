Головнокомандувач НАТО: пілоти не повинні думати про вартість ракет, збиваючи дрони над Польщею
Київ • УНН
Головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Алексус Гринкевич заявив, що пілоти винищувачів НАТО не повинні зважати на вартість ракет при збитті дронів над Польщею. Він вважає успішною операцію із застосування дорогих ракет для знищення дешевих дронів, наголошуючи на захисті мирних жителів.
Пілоти винищувачів країн НАТО не повинні думати про вартість своїх ракет, коли вони збивають дрони над Польщею і захищають мирних жителів. Про це заявив головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Алексус Гринкевич, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, попри застосування дорогих ракет для знищення дешевих дронів, він вважає операцію успішною.
Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає Альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян
Він додав, що залучення додаткових ресурсів для вирішення цієї проблеми допоможе її вирішити.
Нагадаємо
Операція "Східний вартовий" буде зосереджена насамперед на захисті території НАТО, зокрема східних рубежів Альянсу. Водночас НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід збивання повітряних цілей. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.
Раніше союзники по НАТО висловили повну солідарність з Польщею після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Операція "Східний вартовий" зміцнить східний фланг Альянсу.
