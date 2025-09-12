Головнокомандувач НАТО: пілоти не повинні думати про вартість ракет, збиваючи дрони над Польщею

$41.310.10
48.270.03
ukenru
19:25 • 3470 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 10039 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 10499 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 18921 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 26237 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 29625 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27459 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22887 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32136 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20185 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.1м/с
49%
757мм
Популярнi новини
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 24815 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12 вересня, 12:14 • 13316 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі12 вересня, 13:02 • 16041 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 12197 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 11788 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 7090 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 11808 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 18925 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 12217 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 26242 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кіт Келлог
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 26242 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 35879 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 83271 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 44986 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 50653 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
The New York Times

Головнокомандувач НАТО: пілоти не повинні думати про вартість ракет, збиваючи дрони над Польщею

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Алексус Гринкевич заявив, що пілоти винищувачів НАТО не повинні зважати на вартість ракет при збитті дронів над Польщею. Він вважає успішною операцію із застосування дорогих ракет для знищення дешевих дронів, наголошуючи на захисті мирних жителів.

Головнокомандувач НАТО: пілоти не повинні думати про вартість ракет, збиваючи дрони над Польщею

Пілоти винищувачів країн НАТО не повинні думати про вартість своїх ракет, коли вони збивають дрони над Польщею і захищають мирних жителів. Про це заявив головнокомандувач об'єднаними силами Альянсу в Європі Алексус Гринкевич, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, попри застосування дорогих ракет для знищення дешевих дронів, він вважає операцію успішною.

Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає Альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян

- підкреслив Гринкевич.

Він додав, що залучення додаткових ресурсів для вирішення цієї проблеми допоможе її вирішити.

Нагадаємо

Операція "Східний вартовий" буде зосереджена насамперед на захисті території НАТО, зокрема східних рубежів Альянсу. Водночас НАТО продовжує вчитися в України та буде враховувати її досвід збивання повітряних цілей. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Раніше союзники по НАТО висловили повну солідарність з Польщею після порушення повітряного простору країни російськими дронами. Операція "Східний вартовий" зміцнить східний фланг Альянсу.

Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД12.09.25, 23:45 • 618 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Європа
Україна
Польща