ukenru
19:25 • 2870 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 8638 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 10032 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 18259 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 25477 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 29467 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 27294 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22850 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32111 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20163 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію, звинувачуючи Україну в атаці дронів на Польщу. ЦПД наголосив, що насправді йдеться про цілеспрямовану атаку рф на територію Польщі, що підтверджується офіційними заявами Варшави.

Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД

Російські пропагандистські ресурси та анонімні канали у соцмережах поширюють дезінформацію, мета якої — звинуватити Україну в атаці дронів на території Польщі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Деякі пропагандистські канали заявляють, що будинок, зруйнований уламками дронів, постраждав від шторму кілька місяців тому. Проте численні фото та репортажі з місця події спростовують цю вигадку.

Також поширюється версія, що Україна нібито застосувала відремонтовані російські дрони. Доказом цього пропагандисти називають клейку стрічку на уламках. Для легітимізації таких заяв до кампанії залучають підконтрольних експертів.

У ЦПД наголосили, що насправді йдеться про цілеспрямовану атаку рф на територію Польщі. Це підтверджується офіційними заявами Варшави.

Насправді йдеться про цілеспрямовану атаку росії на територію Польщі. Це підтверджують заяви офіційних представників Варшави. У цій кампанії використовується класична тактика "засипання" інформаційного простору суперечливими версіями, щоб посіяти сумніви і плутанину та ускладнити сприйняття правди

- застерігають у ЦПД.

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Окрім цього, він звинуватив європейську партію війни у спробах зірвати можливість врегулювання конфлікту в Україні, використовуючи ситуацію в Польщі для нагнітання обстановки. 

Пропагандисти рф поширюють фейк про "мовні патрулі" в українських школах - ЦПД РНБО09.09.25, 16:05 • 2711 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Організація Об'єднаних Націй
Варшава
Україна
Польща