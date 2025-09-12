Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД
Київ • УНН
Російські пропагандистські ресурси поширюють дезінформацію, звинувачуючи Україну в атаці дронів на Польщу. ЦПД наголосив, що насправді йдеться про цілеспрямовану атаку рф на територію Польщі, що підтверджується офіційними заявами Варшави.
Російські пропагандистські ресурси та анонімні канали у соцмережах поширюють дезінформацію, мета якої — звинуватити Україну в атаці дронів на території Польщі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Деякі пропагандистські канали заявляють, що будинок, зруйнований уламками дронів, постраждав від шторму кілька місяців тому. Проте численні фото та репортажі з місця події спростовують цю вигадку.
Також поширюється версія, що Україна нібито застосувала відремонтовані російські дрони. Доказом цього пропагандисти називають клейку стрічку на уламках. Для легітимізації таких заяв до кампанії залучають підконтрольних експертів.
У ЦПД наголосили, що насправді йдеться про цілеспрямовану атаку рф на територію Польщі. Це підтверджується офіційними заявами Варшави.
Насправді йдеться про цілеспрямовану атаку росії на територію Польщі. Це підтверджують заяви офіційних представників Варшави. У цій кампанії використовується класична тактика "засипання" інформаційного простору суперечливими версіями, щоб посіяти сумніви і плутанину та ускладнити сприйняття правди
Нагадаємо
Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Окрім цього, він звинуватив європейську партію війни у спробах зірвати можливість врегулювання конфлікту в Україні, використовуючи ситуацію в Польщі для нагнітання обстановки.
