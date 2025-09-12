Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД

Російські пропагандистські ресурси та анонімні канали у соцмережах поширюють дезінформацію, мета якої — звинуватити Україну в атаці дронів на території Польщі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деякі пропагандистські канали заявляють, що будинок, зруйнований уламками дронів, постраждав від шторму кілька місяців тому. Проте численні фото та репортажі з місця події спростовують цю вигадку.

Також поширюється версія, що Україна нібито застосувала відремонтовані російські дрони. Доказом цього пропагандисти називають клейку стрічку на уламках. Для легітимізації таких заяв до кампанії залучають підконтрольних експертів.

У ЦПД наголосили, що насправді йдеться про цілеспрямовану атаку рф на територію Польщі. Це підтверджується офіційними заявами Варшави.

Насправді йдеться про цілеспрямовану атаку росії на територію Польщі. Це підтверджують заяви офіційних представників Варшави. У цій кампанії використовується класична тактика "засипання" інформаційного простору суперечливими версіями, щоб посіяти сумніви і плутанину та ускладнити сприйняття правди