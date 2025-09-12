$41.310.10
19:25 • 3200 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 9432 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 10317 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 18658 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 25929 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 29571 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 27411 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22877 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32129 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20181 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Российские пропагандистские ресурсы распространяют дезинформацию, обвиняя Украину в атаке дронов на Польшу. ЦПД подчеркнул, что на самом деле речь идет о целенаправленной атаке РФ на территорию Польши, что подтверждается официальными заявлениями Варшавы.

Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД

Российские пропагандистские ресурсы и анонимные каналы в соцсетях распространяют дезинформацию, цель которой — обвинить Украину в атаке дронов на территории Польши. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Некоторые пропагандистские каналы заявляют, что дом, разрушенный обломками дронов, пострадал от шторма несколько месяцев назад. Однако многочисленные фото и репортажи с места происшествия опровергают эту выдумку.

Также распространяется версия, что Украина якобы применила отремонтированные российские дроны. Доказательством этого пропагандисты называют клейкую ленту на обломках. Для легитимизации таких заявлений к кампании привлекают подконтрольных экспертов.

В ЦПД подчеркнули, что на самом деле речь идет о целенаправленной атаке РФ на территорию Польши. Это подтверждается официальными заявлениями Варшавы.

На самом деле речь идет о целенаправленной атаке России на территорию Польши. Это подтверждают заявления официальных представителей Варшавы. В этой кампании используется классическая тактика "засыпания" информационного пространства противоречивыми версиями, чтобы посеять сомнения и путаницу и усложнить восприятие правды

- предостерегают в ЦПД.

Напомним

Постоянный представитель РФ при ООН василий небензя заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Кроме этого, он обвинил европейскую партию войны в попытках сорвать возможность урегулирования конфликта в Украине, используя ситуацию в Польше для нагнетания обстановки. 

Пропагандисты РФ распространяют фейк о "языковых патрулях" в украинских школах - ЦПД СНБО09.09.25, 16:05 • 2711 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Организация Объединенных Наций
Варшава
Украина
Польша