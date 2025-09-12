Российские пропагандистские ресурсы и анонимные каналы в соцсетях распространяют дезинформацию, цель которой — обвинить Украину в атаке дронов на территории Польши. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Некоторые пропагандистские каналы заявляют, что дом, разрушенный обломками дронов, пострадал от шторма несколько месяцев назад. Однако многочисленные фото и репортажи с места происшествия опровергают эту выдумку.

Также распространяется версия, что Украина якобы применила отремонтированные российские дроны. Доказательством этого пропагандисты называют клейкую ленту на обломках. Для легитимизации таких заявлений к кампании привлекают подконтрольных экспертов.

В ЦПД подчеркнули, что на самом деле речь идет о целенаправленной атаке РФ на территорию Польши. Это подтверждается официальными заявлениями Варшавы.

На самом деле речь идет о целенаправленной атаке России на территорию Польши. Это подтверждают заявления официальных представителей Варшавы. В этой кампании используется классическая тактика "засыпания" информационного пространства противоречивыми версиями, чтобы посеять сомнения и путаницу и усложнить восприятие правды - предостерегают в ЦПД.

Напомним

Постоянный представитель РФ при ООН василий небензя заявил, что Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Кроме этого, он обвинил европейскую партию войны в попытках сорвать возможность урегулирования конфликта в Украине, используя ситуацию в Польше для нагнетания обстановки.

Пропагандисты РФ распространяют фейк о "языковых патрулях" в украинских школах - ЦПД СНБО