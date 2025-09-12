$41.310.10
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
17:47 • 5636 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 8344 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 16939 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 23908 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 29142 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 26926 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22772 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32031 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20114 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Він також звинуватив європейську партію війни у спробах зірвати врегулювання конфлікту в Україні.

росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою

росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Про це заявив постійний представник рф при ООН василь небензя, передає УНН.

Деталі

За його словами, москва вважає важливим ретельно проаналізувати реальні масштаби наслідків інциденту в Польщі.

рф вважає важливим проаналізувати реальні масштаби наслідків інциденту в Польщі та порівняти з "роздутим" ажіотажем

- заявив небензя.

Він також звинуватив європейську партію війни у спробах зірвати можливість врегулювання конфлікту в Україні, використовуючи ситуацію в Польщі для нагнітання обстановки.

Нагадаємо

НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Зокрема, вони запускають операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. 

Вероніка Марченко

