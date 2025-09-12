росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою
Київ • УНН
Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив, що росія не зацікавлена у подальшій ескалації напруженості з Варшавою. Він також звинуватив європейську партію війни у спробах зірвати врегулювання конфлікту в Україні.
Деталі
За його словами, москва вважає важливим ретельно проаналізувати реальні масштаби наслідків інциденту в Польщі.
рф вважає важливим проаналізувати реальні масштаби наслідків інциденту в Польщі та порівняти з "роздутим" ажіотажем
Він також звинуватив європейську партію війни у спробах зірвати можливість врегулювання конфлікту в Україні, використовуючи ситуацію в Польщі для нагнітання обстановки.
Нагадаємо
НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Зокрема, вони запускають операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.
