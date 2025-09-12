россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Об этом заявил постоянный представитель рф при ООН василий небензя, передает УНН.

Детали

По его словам, москва считает важным тщательно проанализировать реальные масштабы последствий инцидента в Польше.

Он также обвинил европейскую партию войны в попытках сорвать возможность урегулирования конфликта в Украине, используя ситуацию в Польше для нагнетания обстановки.

Напомним

НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

В частности, они запускают операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.

