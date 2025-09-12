россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой
Киев • УНН
Постоянный представитель рф при ООН василий небензя заявил, что россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Он также обвинил европейскую партию войны в попытках сорвать урегулирование конфликта в Украине.
россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности с Варшавой. Об этом заявил постоянный представитель рф при ООН василий небензя, передает УНН.
Детали
По его словам, москва считает важным тщательно проанализировать реальные масштабы последствий инцидента в Польше.
рф считает важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента в Польше и сравнить с "раздутым" ажиотажем
Он также обвинил европейскую партию войны в попытках сорвать возможность урегулирования конфликта в Украине, используя ситуацию в Польше для нагнетания обстановки.
Напомним
НАТО готовит военные и политические меры в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
В частности, они запускают операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.
Сикорский не подтвердил, что дроны РФ пытались атаковать логистический центр в Жешуве12.09.25, 19:19 • 2132 просмотра