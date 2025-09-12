Сикорский не подтвердил, что дроны РФ пытались атаковать логистический центр в Жешуве
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши не подтвердил атаку дронов на Жешув, но заявил о нарушении воздушного пространства Польши и НАТО российскими дронами. Он подчеркнул, что это была российская операция, а не украинская провокация.
Об этом министр иностранных дел Польши заявил во время совместной пресс-конференции с Андреем Сибигой. Также Радослав Сикорский подчеркнул, что заявления об "украинской провокации" могут распространять только соучастники российской пропаганды, пишет УНН.
Подробности
"Я не могу это подтвердить или опровергнуть (что дроны летели на Жешув – ред.), потому что дроны сбили", - сказал Сикорский.
Он добавил, что для того, чтобы дать ответ на это предположение, нужно обратиться к военным экспертам.
"Знаю о спекуляциях в прессе, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Добавлю, что это нарушение воздушного пространства Польши и НАТО российскими дронами, которые прилетели не только из Украины, но и из Беларуси. Воздушный бой длился семь часов", - добавил Сикорский.
Он также подчеркнул, что это не было случайностью.
"Тот, кто говорит, что это украинская провокация - является либо автором, либо соучастником российской пропаганды. Мы должны быть осторожны, чтобы не повторять эту информацию и не распространять фейки. Мы уверены, что это были российские дроны и российская операция", - заявил Сикорский.
Напомним
12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев.
Глава МИД Польши встретился в Киеве с Президентом Украины. Обсуждали обмен опытом по технологии дронов, сотрудничество оборонных отраслей и использование средств SAFE.