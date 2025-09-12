$41.310.10
Ексклюзив
11:55 • 9950 перегляди
Ексклюзив
10:50 • 11452 перегляди
Ексклюзив
09:11 • 12817 перегляди
Ексклюзив
08:46 • 21519 перегляди
08:16 • 15175 перегляди
Ексклюзив
07:34 • 15413 перегляди
12 вересня, 05:51 • 38472 перегляди
11 вересня, 19:17 • 39881 перегляди
11 вересня, 15:15 • 52842 перегляди
11 вересня, 14:55 • 85311 перегляди
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 10733 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 10715 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 15578 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 29721 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 9178 перегляди
Ексклюзив
11:55 • 9974 перегляди
Ексклюзив
08:46 • 21531 перегляди
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 58619 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 29979 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 76702 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 39656 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 45792 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 111030 перегляди
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

Сікорський зустрівся із Зеленським: говорили про обмін досвідом щодо дронів

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Києві з Президентом України. Обговорювали обмін досвідом щодо технології дронів, співпрацю оборонних галузей та використання коштів SAFE.

Сікорський зустрівся із Зеленським: говорили про обмін досвідом щодо дронів

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Києві із Президентом України. Однією з тем був обмін досвідом щодо дронів, передає УНН

Деталі

Сікорський на своїй сторінці в Х оприлюднив фото із Зеленським і назвав зустріч гарною. Крім того, глава МЗС Польщі озвучив три теми розмови із українським лідером.

Теми зустрічі: обмін досвідом щодо технології дронів, співпраця між оборонними галузями промисловості, використання коштів SAFE 

- повідомив Сікорський.

Додамо

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Очікуються переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції України та посилення тиску на росію.

Прем'єр Польщі погодився відправити військових до України вчитись протидіяти дронам - Зеленський11.09.25, 18:47 • 6852 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Радослав Сікорський
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща