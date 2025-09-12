Сікорський зустрівся із Зеленським: говорили про обмін досвідом щодо дронів
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Києві з Президентом України. Обговорювали обмін досвідом щодо технології дронів, співпрацю оборонних галузей та використання коштів SAFE.
Деталі
Сікорський на своїй сторінці в Х оприлюднив фото із Зеленським і назвав зустріч гарною. Крім того, глава МЗС Польщі озвучив три теми розмови із українським лідером.
Теми зустрічі: обмін досвідом щодо технології дронів, співпраця між оборонними галузями промисловості, використання коштів SAFE
Додамо
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Очікуються переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції України та посилення тиску на росію.
