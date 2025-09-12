Сикорский встретился с Зеленским: говорили об обмене опытом по дронам
Киев • УНН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский встретился в Киеве с Президентом Украины. Обсуждали обмен опытом по технологии дронов, сотрудничество оборонных отраслей и использование средств SAFE.
Детали
Сикорский на своей странице в Х обнародовал фото с Зеленским и назвал встречу хорошей. Кроме того, глава МИД Польши озвучил три темы разговора с украинским лидером.
Темы встречи: обмен опытом по технологии дронов, сотрудничество между оборонными отраслями промышленности, использование средств SAFE
Добавим
Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Ожидаются переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции Украины и усилению давления на Россию.
