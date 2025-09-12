Сикорский встретился с Зеленским: говорили об обмене опытом по дронам

$41.310.10
Эксклюзив
11:55 • 10078 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 11550 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
Эксклюзив
09:11 • 12878 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 21628 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 15228 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15441 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38512 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39911 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52862 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 85402 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
В Украине запустили крупнейшую Восточноевропейскую систему накопления энергии
Сенаторы США представили законопроект, который признает РФ и Беларусь спонсорами терроризма
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
публикации
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
11:55 • 10067 просмотра
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах Черногории
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 21617 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 58661 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Уильям, принц Уэльский
Кир Стармер
Кэтрин, принцесса Уэльская
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Ивано-Франковская область
Италия
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
Фокс Ньюс
Шахед-136
ЧатГПТ

Сикорский встретился с Зеленским: говорили об обмене опытом по дронам

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский встретился в Киеве с Президентом Украины. Обсуждали обмен опытом по технологии дронов, сотрудничество оборонных отраслей и использование средств SAFE.

Сикорский встретился с Зеленским: говорили об обмене опытом по дронам

Глава МИД Польши Радослав Сикорский встретился в Киеве с Президентом Украины. Одной из тем был обмен опытом по дронам, передает УНН

Детали

Сикорский на своей странице в Х обнародовал фото с Зеленским и назвал встречу хорошей. Кроме того, глава МИД Польши озвучил три темы разговора с украинским лидером.

Темы встречи: обмен опытом по технологии дронов, сотрудничество между оборонными отраслями промышленности, использование средств SAFE 

- сообщил Сикорский.

Добавим

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Ожидаются переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции Украины и усилению давления на Россию.

Премьер Польши согласился отправить военных в Украину учиться противодействовать дронам - Зеленский11.09.25, 18:47 • 6852 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаТехнологии
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Польша