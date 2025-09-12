Польський міністр закордонних справ Сікорський прибув із візитом до Києва. Сибіга розказав, про що говоритимуть
Київ • УНН
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Очікуються переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції України та посилення тиску на росію.
До столиці України приїхав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Про це повідомив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який особисто зустрів польського колегу на київському вокзалі, пише УНН.
Деталі
Очікується, що під час візиту сторони проведуть переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції та посилення тиску на росію.
Андрій Сибіга у своєму повідомленні в соцмережі Х привітав польського міністра.
Ласкаво просимо до Києва, Радеку! На тлі ескалації терору росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву
Він також зазначив, що був радий зустрітися з Сікорським та його дружиною, письменницею та журналісткою Енн Епплбаум.
Польща та Україна разом розвиватимуть антидронові системи та ППО - Туск12.09.25, 02:22 • 3328 переглядiв
Український дипломат наголосив, що візит відбувається на тлі ескалації російських атак проти України та провокацій проти Польщі. У цих умовах Київ і Варшава демонструють єдність і готовність координувати зусилля.
За словами Сибіги, сьогодні плануються змістовні переговори, де ключовими темами стануть: спільна безпека України та Польщі, просування України на шляху до членства в ЄС та НАТО, посилення міжнародного тиску на москву.
Міністр також висловив вдячність Польщі за лідерство та підтримку, підкресливши, що партнерство між країнами набуває особливої ваги у нинішніх безпекових умовах.
НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей рф над Україною - Сікорський11.09.25, 01:30 • 4326 переглядiв