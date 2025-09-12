Министр иностранных дел Польши Сикорский прибыл с визитом в Киев. Сибига рассказал, о чем будут говорить

В столицу Украины приехал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, который лично встретил польского коллегу на киевском вокзале, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что в ходе визита стороны проведут переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции и усилению давления на Россию.

Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети Х поприветствовал польского министра.

Добро пожаловать в Киев, Радек! На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем существенные переговоры относительно нашей общей безопасности, вступления Украины в ЕС и НАТО, а также давления на Москву – написал Сибига в X.

Он также отметил, что был рад встретиться с Сикорским и его женой, писательницей и журналисткой Энн Эпплбаум.

Украинский дипломат подчеркнул, что визит проходит на фоне эскалации российских атак против Украины и провокаций против Польши. В этих условиях Киев и Варшава демонстрируют единство и готовность координировать усилия.

По словам Сибиги, сегодня планируются содержательные переговоры, где ключевыми темами станут: общая безопасность Украины и Польши, продвижение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, усиление международного давления на Москву.

Министр также выразил благодарность Польше за лидерство и поддержку, подчеркнув, что партнерство между странами приобретает особое значение в нынешних условиях безопасности.

