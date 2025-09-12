$41.210.09
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 21172 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 38743 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 55089 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 31906 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 26598 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 38295 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17047 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 17395 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 15219 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
Министр иностранных дел Польши Сикорский прибыл с визитом в Киев. Сибига рассказал, о чем будут говорить

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Ожидаются переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции Украины и усилению давления на Россию.

Министр иностранных дел Польши Сикорский прибыл с визитом в Киев. Сибига рассказал, о чем будут говорить

В столицу Украины приехал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, который лично встретил польского коллегу на киевском вокзале, пишет УНН.

Детали

Ожидается, что в ходе визита стороны проведут переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции и усилению давления на Россию.

Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети Х поприветствовал польского министра.

Добро пожаловать в Киев, Радек! На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем существенные переговоры относительно нашей общей безопасности, вступления Украины в ЕС и НАТО, а также давления на Москву

– написал Сибига в X.

Он также отметил, что был рад встретиться с Сикорским и его женой, писательницей и журналисткой Энн Эпплбаум.

Польша и Украина будут совместно развивать антидроновые системы и ПВО - Туск12.09.25, 02:22 • 3328 просмотров

Украинский дипломат подчеркнул, что визит проходит на фоне эскалации российских атак против Украины и провокаций против Польши. В этих условиях Киев и Варшава демонстрируют единство и готовность координировать усилия.

По словам Сибиги, сегодня планируются содержательные переговоры, где ключевыми темами станут: общая безопасность Украины и Польши, продвижение Украины на пути к членству в ЕС и НАТО, усиление международного давления на Москву.

Министр также выразил благодарность Польше за лидерство и поддержку, подчеркнув, что партнерство между странами приобретает особое значение в нынешних условиях безопасности.

НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной - Сикорский11.09.25, 01:30 • 4326 просмотров

Степан Гафтко

Политика
Андрей Сибига
Радослав Сикорский
НАТО
Европейский Союз
Украина
Киев
Польша