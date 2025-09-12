$41.210.09
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 15739 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 26872 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 17333 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 15654 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 21944 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 14460 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15 • 16415 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14476 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 14473 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Польша и Украина будут совместно развивать антидроновые системы и ПВО - Туск

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Это решение принято после инцидента с российскими дронами, нарушившими польское воздушное пространство.

Польша и Украина будут совместно развивать антидроновые системы и ПВО - Туск

Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета нацбезопасности в Варшаве, передает УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Премьер-министр Польши отметил, что Варшава планирует использовать средства из европейской программы SAFE на развитие новых средств защиты от дронов и укрепление ПВО в тесном сотрудничестве с Украиной.

По словам Туска, в четверг в Киев уже отправился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, а в ближайшие дни туда поедет вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Деньги не станут барьером. Мы будем инвестировать в оборону совместно с Украиной

– сообщил польский премьер.

Он подчеркнул, что европейские лидеры единодушно выразили поддержку Польше после инцидента с российскими дронами, нарушившими польское воздушное пространство. Франция и Великобритания пообещали оказать дополнительную помощь в сфере противовоздушной обороны.

По мнению главы польского правительства, Москва пыталась посеять раздор внутри страны и среди союзников, но "российская атака лишь укрепила единство".

Глава польского правительства призвал союзников занять четкую позицию относительно ответственности России.

Было бы унизительно, если бы кто-то пытался размыть ответственность России за эти события. Это была запланированная акция, а не случайный инцидент

- сказал Туск.

Он отметил, что Польша ожидает дальнейших решений, в частности новых санкций против России, которые должны реально ударить по ее экономике.

Он заявил, что ему это "не нравится": "Я не в восторге от этого".

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ

  • В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
    • Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.
      • МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.
        • Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

          Напомним

          Польша созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нарушения ее воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Польши зафиксировал 19 вторжений, а российские дроны были сбиты во время атаки на Украину.

          Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Это решение принято после атаки российских беспилотников на Польшу.

          Польша размещает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и Россией. Это связано с ожидаемыми военными учениями "Запад-2025" и инцидентами с российскими дронами.

          Вита Зеленецкая

          Война в УкраинеПолитика
