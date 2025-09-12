Польша и Украина будут совместно развивать антидроновые системы и ПВО - Туск
Киев • УНН
Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета нацбезопасности в Варшаве, передает УНН со ссылкой на PAP.
Детали
Премьер-министр Польши отметил, что Варшава планирует использовать средства из европейской программы SAFE на развитие новых средств защиты от дронов и укрепление ПВО в тесном сотрудничестве с Украиной.
По словам Туска, в четверг в Киев уже отправился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, а в ближайшие дни туда поедет вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Деньги не станут барьером. Мы будем инвестировать в оборону совместно с Украиной
Он подчеркнул, что европейские лидеры единодушно выразили поддержку Польше после инцидента с российскими дронами, нарушившими польское воздушное пространство. Франция и Великобритания пообещали оказать дополнительную помощь в сфере противовоздушной обороны.
По мнению главы польского правительства, Москва пыталась посеять раздор внутри страны и среди союзников, но "российская атака лишь укрепила единство".
Глава польского правительства призвал союзников занять четкую позицию относительно ответственности России.
Было бы унизительно, если бы кто-то пытался размыть ответственность России за эти события. Это была запланированная акция, а не случайный инцидент
Он отметил, что Польша ожидает дальнейших решений, в частности новых санкций против России, которые должны реально ударить по ее экономике.
Он заявил, что ему это "не нравится": "Я не в восторге от этого".
Что известно о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ
- В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
- Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.
- МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.
- Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.
Напомним
Польша созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нарушения ее воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Польши зафиксировал 19 вторжений, а российские дроны были сбиты во время атаки на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Это решение принято после атаки российских беспилотников на Польшу.
Польша размещает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и Россией. Это связано с ожидаемыми военными учениями "Запад-2025" и инцидентами с российскими дронами.
