Польша и Украина будут совместно развивать антидроновые системы и ПВО - Туск

Польша инвестирует в совместные с Украиной проекты по развитию антидроновых технологий и модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после заседания Совета нацбезопасности в Варшаве, передает УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Премьер-министр Польши отметил, что Варшава планирует использовать средства из европейской программы SAFE на развитие новых средств защиты от дронов и укрепление ПВО в тесном сотрудничестве с Украиной.

По словам Туска, в четверг в Киев уже отправился министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, а в ближайшие дни туда поедет вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Деньги не станут барьером. Мы будем инвестировать в оборону совместно с Украиной – сообщил польский премьер.

Он подчеркнул, что европейские лидеры единодушно выразили поддержку Польше после инцидента с российскими дронами, нарушившими польское воздушное пространство. Франция и Великобритания пообещали оказать дополнительную помощь в сфере противовоздушной обороны.

По мнению главы польского правительства, Москва пыталась посеять раздор внутри страны и среди союзников, но "российская атака лишь укрепила единство".

Глава польского правительства призвал союзников занять четкую позицию относительно ответственности России.

Было бы унизительно, если бы кто-то пытался размыть ответственность России за эти события. Это была запланированная акция, а не случайный инцидент - сказал Туск.

Он отметил, что Польша ожидает дальнейших решений, в частности новых санкций против России, которые должны реально ударить по ее экономике.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.

Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Напомним

Польша созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нарушения ее воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Польши зафиксировал 19 вторжений, а российские дроны были сбиты во время атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Это решение принято после атаки российских беспилотников на Польшу.

Польша размещает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и Россией. Это связано с ожидаемыми военными учениями "Запад-2025" и инцидентами с российскими дронами.

Туск предупредил об ответе в случае атаки на Польшу