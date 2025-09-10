$41.120.13
08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 8368 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 12075 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 19008 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 15544 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 42265 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 84516 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 72277 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 82659 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34395 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Польща викликала російського дипломата через порушення повітряного простору

Київ • УНН

 • 52 перегляди

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.

Польща викликала російського дипломата через порушення повітряного простору

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіренного у справах росії андрія ордаша після порушення польського повітряного простору російськими БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polsat News.

Деталі

ордаш мав прибути до відомства до 12:00 за місцевим часом (13:00 – за київським часом – ред.) Сам дипломат вже назвав заяву керівництва Польщі про російське походження дронів "безпідставною", повідомляють російські "ЗМІ".

Довідка

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.

Через падіння у селищі Вирики Люблінського воєводства російського безпілотника пошкоджень зазнали житловий будинок і автомобіль.

Нагадаємо

Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня.

Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

Євген Устименко

