Польща викликала російського дипломата через порушення повітряного простору
Київ • УНН
МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіренного у справах росії андрія ордаша після порушення польського повітряного простору російськими БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polsat News.
Деталі
ордаш мав прибути до відомства до 12:00 за місцевим часом (13:00 – за київським часом – ред.) Сам дипломат вже назвав заяву керівництва Польщі про російське походження дронів "безпідставною", повідомляють російські "ЗМІ".
Довідка
В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.
Через падіння у селищі Вирики Люблінського воєводства російського безпілотника пошкоджень зазнали житловий будинок і автомобіль.
Нагадаємо
Польща завершила операцію в повітряному просторі після вторгнення російських безпілотників у ніч на 10 вересня.
Також влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.