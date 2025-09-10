Польша вызвала российского дипломата из-за нарушения воздушного пространства
Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах россии андрея ордаша после нарушения польского воздушного пространства российскими БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
Ордаш должен был прибыть в ведомство до 12:00 по местному времени (13:00 – по киевскому времени – ред.). Сам дипломат уже назвал заявление руководства Польши о российском происхождении дронов "безосновательным", сообщают российские "СМИ".
Справка
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину.
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.
Из-за падения в поселке Вырыки Люблинского воеводства российского беспилотника повреждения получили жилой дом и автомобиль.
Напомним
Польша завершила операцию в воздушном пространстве после вторжения российских беспилотников в ночь на 10 сентября.
Также власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.