Польща та Україна разом розвиватимуть антидронові системи та ППО - Туск

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання Ради нацбезпеки у Варшаві, передає УНН з посиланням на PAP.

Деталі

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що Варшава планує використати кошти з європейської програми SAFE на розвиток нових засобів захисту від дронів та зміцнення ППО у тісній співпраці з Україною.

За словами Туска, у четвер до Києва вже вирушив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, а найближчими днями туди поїде віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Гроші не стануть бар’єром. Ми будемо інвестувати в оборону спільно з Україною – повідомив польський прем’єр.

Він наголосив, що європейські лідери одностайно висловили підтримку Польщі після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір. Франція та Велика Британія пообіцяли надати додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони.

На думку очільника польського Уряду, москва намагалася посіяти розбрат всередині країни та серед союзників, але "російська атака лише зміцнила єдність".

Глава польського уряду закликав союзників зайняти чітку позицію щодо відповідальності росії.

Було б принизливо, якби хтось намагався розмити відповідальність росії за ці події. Це була запланована акція, а не випадковий інцидент - сказав Туск.

Він зауважив, що Польща очікує подальших рішень, зокрема нових санкцій проти росії, які мають реально вдарити по її економіці.

Віз заявив, що йому це "не подобається": "Я не в захваті від цього".

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами рф

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

Під час масованої атаки на Україну 10 вересня 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Нагадаємо

Польща скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН через порушення її повітряного простору російськими БПЛА. Прем'єр-міністр Польщі зафіксував 19 вторгнень, а російські дрони були збиті під час атаки на Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити військових представників до України для навчання протидії дронам. Це рішення прийнято після атаки російських безпілотників на Польщу.

Польща розміщує близько 40 тисяч солдатів на кордонах з Білоруссю та Росією. Це пов'язано з очікуваними військовими навчаннями "Захід-2025" та інцидентами з російськими дронами.

Туск попередив про відповідь у разі атаки на Польщу