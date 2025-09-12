Туск предупредил об ответе в случае атаки на Польшу

На любые новые попытки атак против Польши страна всегда будет давать адекватный ответ. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на Wiadomosci.pl.

Детали

По словам Главы польского Правительства, "каждый, кто решит каким-либо образом атаковать Польшу, польскую территорию или польское воздушное пространство, всегда должен будет считаться с адекватной реакцией".

Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября", - отметил премьер, подводя итоги заседания Совета национальной безопасности - предупредил Туск, по итогам заседания Совета национальной безопасности.

Политик заверил, что Польша будет "очень точно и бдительно следить за событиями на восточной границе, связанными с военными учениями России и Беларуси "Запад".

Ничто не ускользнет от нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников - сообщил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что польские власти "не считают, а абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия".

Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на Российской Федерации - отметил Туск.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Напомним

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины осудили вторжение российских дронов на территорию Польши. Они призывают усилить противовоздушную оборону Украины и укрепить восточный фланг НАТО.

Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН