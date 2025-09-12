$41.210.09
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15
11 сентября, 15:15 • 12664 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55
11 сентября, 14:55 • 23601 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
11 сентября, 14:49
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 15233 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33
11 сентября, 14:33 • 13800 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
11 сентября, 14:08
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 20496 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34
11 сентября, 12:34 • 14014 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
11 сентября, 12:15
11 сентября, 12:15 • 16102 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
11 сентября, 12:15
Эксклюзив
11 сентября, 12:15 • 14251 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02
11 сентября, 11:02 • 14284 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Стабб
Тимоти Снайдер
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Туск предупредил об ответе в случае атаки на Польшу

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна будет адекватно отвечать на любые атаки. Это касается и нарушений воздушного пространства, за которые ответственность возлагается на РФ.

Туск предупредил об ответе в случае атаки на Польшу

На любые новые попытки атак против Польши страна всегда будет давать адекватный ответ. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на  Wiadomosci.pl.

Детали

По словам Главы польского Правительства, "каждый, кто решит каким-либо образом атаковать Польшу, польскую территорию или польское воздушное пространство, всегда должен будет считаться с адекватной реакцией".

Каждый, кто захочет каким-либо образом атаковать Польшу, будет адекватно наказан, как это было в ночь 10 сентября", - отметил премьер, подводя итоги заседания Совета национальной безопасности

- предупредил Туск, по итогам заседания Совета национальной безопасности.

Политик заверил, что Польша будет "очень точно и бдительно следить за событиями на восточной границе, связанными с военными учениями России и Беларуси "Запад".

Ничто не ускользнет от нашего внимания, и мы, конечно, будем информировать обо всем наших союзников

- сообщил глава правительства.

Премьер подчеркнул, что польские власти "не считают, а абсолютно уверены, что за этой провокацией стоит Россия".

Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые намекают, что за атакой стоит Украина. Ответственность лежит на Российской Федерации

- отметил Туск.

Что известно о нарушении воздушного пространства Польши дронами РФ

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".   

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Во время массированной атаки на Украину 10 сентября 19 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Пять из них направлялись к базе НАТО, через которую Альянс поставляет военную помощь Украине.

Напомним

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины осудили вторжение российских дронов на территорию Польши. Они призывают усилить противовоздушную оборону Украины и укрепить восточный фланг НАТО.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
НАТО
Литва
Дональд Туск
Украина
Польша