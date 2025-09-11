Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН
Киев • УНН
Польша созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за нарушения ее воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Польши зафиксировал 19 вторжений, а российские дроны были сбиты во время атаки на Украину.
Республика Польша созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства российскими БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши в соцсети "Х".
Детали
По просьбе Польши будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН по нарушению россией польского воздушного пространства
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину.
Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
Дополнительно
Министр иностранных дел Литвы заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство НАТО может привести к эскалации ситуации. Он добавил, что сейчас в НАТО никто не в безопасности.
На фоне угрозы с востока в Латвии думают над закрытием воздушного пространства у границы с россией и беларусью.