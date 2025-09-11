"Ніхто в НАТО не в безпеці": у Литві відреагували на інцидент з російськими дронами в Польщі

$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 11571 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 30423 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 73678 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 41585 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 42994 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 40336 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 74631 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 94714 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 72362 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35795 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
71%
756мм
Популярнi новини
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10 вересня, 21:47 • 10451 перегляди
Україна розширює перелік випадків для відшкодування збитків від війни10 вересня, 22:00 • 7634 перегляди
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video01:25 • 20162 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко01:44 • 8846 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 8332 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 11568 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 73674 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 74627 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 54858 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 94710 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 20048 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 85054 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 77003 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 72794 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 141209 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Ракетний комплекс "Панцир"
NASAMS

"Ніхто в НАТО не в безпеці": у Литві відреагували на інцидент з російськими дронами в Польщі

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Міністр закордонних справ Литви заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір НАТО може призвести до ескалації. Це сталося після того, як Польща збила російські дрони, які перетнули її кордон.

"Ніхто в НАТО не в безпеці": у Литві відреагували на інцидент з російськими дронами в Польщі

Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн-членів НАТО може призвести до небезпечної ескалації, яка ризикує перерости у військове протистояння. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи нещодавній інцидент у Польщі, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У середу Польща повідомила про збиття російських дронів, які вторглися в її повітряний простір під час масованої атаки рф на західні регіони України. Варшава назвала це "актом агресії" та вперше з початку повномасштабної війни відкрила вогонь по російських цілях, що перетнули кордон країни.

Ніхто тут не в безпеці – ані в нашому регіоні, ані в Європі, ані в самому альянсі. Такі інциденти надто близькі до сценаріїв, де все може загостритися

- наголосив Будріс в інтерв’ю Reuters. 

Він утримався від використання терміна "конфлікт", але визнав, що подібні ситуації здатні перерости в обмін військовими ударами між НАТО та росією.

Міністр оборони Польщі провів розмову з представниками країн-союзниць на тлі атаки російських дронів на країну10.09.25, 20:07 • 3102 перегляди

Глава МЗС Литви підкреслив, що інтерес усіх сторін - уникнути ескалації, зокрема й самої росії. Водночас він закликав союзників надсилати москві "чіткий сигнал" про неприпустимість таких дій. За його словами, відповідальність за недопущення подібних інцидентів лежить безпосередньо на кремлі.

Будріс також акцентував на необхідності посилення систем протиповітряної оборони у країнах Балтії та Польщі, які межують із росією та її союзником білоруссю. Це, на думку литовського дипломата, має стати ключовим завданням НАТО у найближчій перспективі.

росія готувала атаки БПЛА на Польщу з липня: використовувались польські і литовські SIM-картки10.09.25, 11:47 • 7232 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний кордон України
Білорусь
Reuters
НАТО
Литва
Європа
Україна
Польща