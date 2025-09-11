"Ніхто в НАТО не в безпеці": у Литві відреагували на інцидент з російськими дронами в Польщі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір НАТО може призвести до ескалації. Це сталося після того, як Польща збила російські дрони, які перетнули її кордон.
Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір країн-членів НАТО може призвести до небезпечної ескалації, яка ризикує перерости у військове протистояння. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи нещодавній інцидент у Польщі, пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
У середу Польща повідомила про збиття російських дронів, які вторглися в її повітряний простір під час масованої атаки рф на західні регіони України. Варшава назвала це "актом агресії" та вперше з початку повномасштабної війни відкрила вогонь по російських цілях, що перетнули кордон країни.
Ніхто тут не в безпеці – ані в нашому регіоні, ані в Європі, ані в самому альянсі. Такі інциденти надто близькі до сценаріїв, де все може загостритися
Він утримався від використання терміна "конфлікт", але визнав, що подібні ситуації здатні перерости в обмін військовими ударами між НАТО та росією.
Міністр оборони Польщі провів розмову з представниками країн-союзниць на тлі атаки російських дронів на країну10.09.25, 20:07 • 3102 перегляди
Глава МЗС Литви підкреслив, що інтерес усіх сторін - уникнути ескалації, зокрема й самої росії. Водночас він закликав союзників надсилати москві "чіткий сигнал" про неприпустимість таких дій. За його словами, відповідальність за недопущення подібних інцидентів лежить безпосередньо на кремлі.
Будріс також акцентував на необхідності посилення систем протиповітряної оборони у країнах Балтії та Польщі, які межують із росією та її союзником білоруссю. Це, на думку литовського дипломата, має стати ключовим завданням НАТО у найближчій перспективі.
росія готувала атаки БПЛА на Польщу з липня: використовувались польські і литовські SIM-картки10.09.25, 11:47 • 7232 перегляди