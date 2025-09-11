"Никто в НАТО не в безопасности": в Литве отреагировали на инцидент с российскими дронами в Польше

$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 11029 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 29911 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 72927 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 41194 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 42671 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 40203 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 74218 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 94377 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72326 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35784 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
71%
756мм
Популярные новости
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10 сентября, 21:47 • 10113 просмотра
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны10 сентября, 22:00 • 6946 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 19808 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко01:44 • 8148 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 7640 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 10998 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 72884 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 74197 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 54508 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 94356 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 19845 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 84873 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 76837 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 72643 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 141055 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Твиттер
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

"Никто в НАТО не в безопасности": в Литве отреагировали на инцидент с российскими дронами в Польше

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Министр иностранных дел Литвы заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство НАТО может привести к эскалации. Это произошло после того, как Польша сбила российские дроны, пересекшие ее границу.

"Никто в НАТО не в безопасности": в Литве отреагировали на инцидент с российскими дронами в Польше

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство стран-членов НАТО может привести к опасной эскалации, которая рискует перерасти в военное противостояние. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя недавний инцидент в Польше, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду Польша сообщила о сбитии российских дронов, вторгшихся в ее воздушное пространство во время массированной атаки рф на западные регионы Украины. Варшава назвала это "актом агрессии" и впервые с начала полномасштабной войны открыла огонь по российским целям, пересекшим границу страны.

Никто здесь не в безопасности - ни в нашем регионе, ни в Европе, ни в самом альянсе. Такие инциденты слишком близки к сценариям, где все может обостриться

- подчеркнул Будрис в интервью Reuters. 

Он воздержался от использования термина "конфликт", но признал, что подобные ситуации способны перерасти в обмен военными ударами между НАТО и россией.

Министр обороны Польши провел разговор с представителями стран-союзников на фоне атаки российских дронов на страну10.09.2025, 20:07 • 3100 просмотров

Глава МИД Литвы подчеркнул, что интерес всех сторон - избежать эскалации, в том числе и самой россии. В то же время он призвал союзников посылать москве "четкий сигнал" о недопустимости таких действий. По его словам, ответственность за недопущение подобных инцидентов лежит непосредственно на Кремле.

Будрис также акцентировал на необходимости усиления систем противовоздушной обороны в странах Балтии и Польши, граничащих с россией и ее союзником беларусью. Это, по мнению литовского дипломата, должно стать ключевой задачей НАТО в ближайшей перспективе.

россия готовила атаки БПЛА на Польшу с июля: использовались польские и литовские SIM-карты10.09.2025, 11:47 • 7216 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственная граница Украины
Беларусь
Reuters
НАТО
Литва
Европа
Украина
Польша