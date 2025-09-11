"Никто в НАТО не в безопасности": в Литве отреагировали на инцидент с российскими дронами в Польше

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство стран-членов НАТО может привести к опасной эскалации, которая рискует перерасти в военное противостояние. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя недавний инцидент в Польше, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В среду Польша сообщила о сбитии российских дронов, вторгшихся в ее воздушное пространство во время массированной атаки рф на западные регионы Украины. Варшава назвала это "актом агрессии" и впервые с начала полномасштабной войны открыла огонь по российским целям, пересекшим границу страны.

Никто здесь не в безопасности - ни в нашем регионе, ни в Европе, ни в самом альянсе. Такие инциденты слишком близки к сценариям, где все может обостриться - подчеркнул Будрис в интервью Reuters.

Он воздержался от использования термина "конфликт", но признал, что подобные ситуации способны перерасти в обмен военными ударами между НАТО и россией.

Министр обороны Польши провел разговор с представителями стран-союзников на фоне атаки российских дронов на страну

Глава МИД Литвы подчеркнул, что интерес всех сторон - избежать эскалации, в том числе и самой россии. В то же время он призвал союзников посылать москве "четкий сигнал" о недопустимости таких действий. По его словам, ответственность за недопущение подобных инцидентов лежит непосредственно на Кремле.

Будрис также акцентировал на необходимости усиления систем противовоздушной обороны в странах Балтии и Польши, граничащих с россией и ее союзником беларусью. Это, по мнению литовского дипломата, должно стать ключевой задачей НАТО в ближайшей перспективе.

