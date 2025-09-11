НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной - Сикорский

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 15441 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 39888 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 26174 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 29086 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 30452 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61068 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 82275 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 64821 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34903 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38989 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.3м/с
65%
756мм
Популярные новости
За сотни километров от украинской границы: евродепутат показал фото российского дрона, упавшего в ПольшеVideo10 сентября, 12:53 • 8474 просмотра
В минобороны рф уверяют, что не планировали атаковать Польшу и готовы к переговорам с Варшавой10 сентября, 13:05 • 6702 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний10 сентября, 13:09 • 13189 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше10 сентября, 13:20 • 13829 просмотра
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы19:42 • 11738 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 39890 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 61069 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 45294 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 82275 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 64821 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владислав Косиняк-Камыш
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 13362 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 78715 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 71655 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 67724 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 136161 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
НАСАМС
Нью-Йорк Таймс
Дія (сервис)

НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной - Сикорский

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил с украинским коллегой Андреем Сибигой возможность привлечения стран НАТО к перехвату российских дронов над Украиной. Польские пилоты имеют ограничения по безопасности гражданских, поэтому решение еще не принято.

НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возможность привлечения стран НАТО к перехвату российских дронов в небе над Украиной. Об этом информирует RMF FM, передает УНН.

Детали

На пресс-конференции в среду, 10 сентября, журналисты спросили Сикорского о позиции Польши относительно предложений Киева, чтобы авиация и ПВО стран НАТО сбивали российские ракеты и беспилотники, угрожающие воздушному пространству Альянса.

Министр иностранных дел Польши отметил, что в тот же день Андрей Сибига снова поднял этот вопрос во время их разговора.

В то же время Сикорский подчеркнул, что польские пилоты имеют определенные оперативные ограничения - прежде всего они обязаны заботиться о безопасности гражданских на земле.

Тем временем Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией

- сказал он.

Сикорский уточнил, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Напомним

В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет. Инцидент произошел во время ночной атаки РФ на Украину, часть дронов нарушила воздушное пространство Польши.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили действия России.

МИД Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Президент Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Это произошло после того, как 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

В Польше обнаружено 16 российских дронов после ночного налета. Один из них упал на подразделение Территориальной обороны, другой повредил крышу хозяйственной постройки.

Россия испытывает реакцию Запада: Сибига обсудил атаку на Польшу с главой МИД Франции10.09.25, 19:32 • 2442 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Радослав Сикорский
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша