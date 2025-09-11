НАТО еще не принимало решений о сбитии целей РФ над Украиной - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой возможность привлечения стран НАТО к перехвату российских дронов в небе над Украиной. Об этом информирует RMF FM, передает УНН.

Детали

На пресс-конференции в среду, 10 сентября, журналисты спросили Сикорского о позиции Польши относительно предложений Киева, чтобы авиация и ПВО стран НАТО сбивали российские ракеты и беспилотники, угрожающие воздушному пространству Альянса.

Министр иностранных дел Польши отметил, что в тот же день Андрей Сибига снова поднял этот вопрос во время их разговора.

В то же время Сикорский подчеркнул, что польские пилоты имеют определенные оперативные ограничения - прежде всего они обязаны заботиться о безопасности гражданских на земле.

Тем временем Украина просит нас, чтобы, если что-то явно приближается к нашим границам и представляет для нас прямую угрозу, мы могли это делать над их территорией - сказал он.

Сикорский уточнил, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Также из-за незапланированной военной деятельности закрыли воздушное пространство над аэропортом Люблин (EPLB).

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА.

Два немецких ЗРК Patriot, развернутые в Польше, помогли обнаружить российские беспилотники над польской территорией. Более десятка дронов нарушили воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября.

Напомним

В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет. Инцидент произошел во время ночной атаки РФ на Украину, часть дронов нарушила воздушное пространство Польши.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Союзники выразили солидарность с Польшей и осудили действия России.

МИД Польши вызвало временного поверенного в делах России Андрея Ордаша после инцидента с российскими БПЛА. Это произошло после массированной воздушной атаки на Украину, во время которой российские дроны залетели в воздушное пространство Польши.

Российское минобороны заявляет об "уничтожении" предприятий украинского ОПК, одновременно отвергая причастность к падению обломков БПЛА на территории Польши. Оккупанты утверждают, что их дроны не могли долететь до Польши, несмотря на факты залетов.

Президент Зеленский предложил Польше помощь и обучение в сбитии российских дронов, включая "шахеды". Это произошло после того, как 19 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши.

В Польше обнаружено 16 российских дронов после ночного налета. Один из них упал на подразделение Территориальной обороны, другой повредил крышу хозяйственной постройки.

