Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 15419 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 39810 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 26141 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 29054 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 30423 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 61038 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 82243 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 64798 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34901 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38988 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей рф над Україною - Сікорський

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив з українським колегою Андрієм Сибігою можливість залучення країн НАТО до перехоплення російських дронів над Україною. Польські пілоти мають обмеження щодо безпеки цивільних, тому рішення ще не ухвалено.

НАТО ще не ухвалювало рішень про збиття цілей рф над Україною - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорив із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою можливість залучення країн НАТО до перехоплення російських дронів у небі над Україною. Про це інфомує RMF FM, передає УНН.

Деталі

На пресконференції в середу, 10 вересня журналісти запитали Сікорського про позицію Польщі щодо пропозицій Києва, аби авіація та ППО країн НАТО збивали російські ракети й безпілотники, які загрожують повітряному простору Альянсу.

Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що того ж дня Андрій Сибіга знову порушив це питання під час їхньої розмови.

Водночас, Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження - передусім вони зобов’язані дбати про безпеку цивільних на землі.

Тим часом Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією

- сказав він.

Сікорський уточнив, що наразі жодних рішень щодо цього питання не ухвалено.

Атака дронів на Польщу

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Аеропорт "Жешув" зачинений через "незаплановану військову активність".   

Також через незаплановану військову діяльність закрили повітряний простір над аеропортом Люблін (EPLB).

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. Це сталося після зальоту російських безпілотників під час атаки на Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА. 

Два німецькі ЗРК Patriot, розгорнуті в Польщі, допомогли виявити російські безпілотники над польською територією. Понад десяток дронів порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

Нагадаємо

У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає. Інцидент стався під час нічної атаки рф на Україну, частина дронів порушила повітряний простір Польщі.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через російські дрони, що порушили повітряний простір Польщі. Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили дії росії.

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах росії Андрія Ордаша після інциденту з російськими БПЛА. Це сталося після масованої повітряної атаки на Україну, під час якої російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі.

Російське міноборони заявляє про "знищення" підприємств українського ОПК, одночасно відкидаючи причетність до падіння уламків БпЛА на території Польщі. Окупанти стверджують, що їхні дрони не могли долетіти до Польщі, попри факти зальотів.

Президент Зеленський запропонував Польщі допомогу та навчання у збитті російських дронів, включаючи "шахеди". Це сталося після того, як 19 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі.

У Польщі виявлено 16 російських дронів після нічного нальоту. Один з них впав на підрозділ Територіальної оборони, інший пошкодив дах господарської будівлі.

