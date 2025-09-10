росія випробовує реакцію Заходу: Сибіга обговорив атаку на Польщу з главою МЗС Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час яких наголосив на посиленні російського повітряного терору, зокрема і на території Польщі. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Деталі

"Я поспілкувався з Жаном-Ноелем Барро про ескалацію терору з боку росії: смертоносні удари по цивільних, урядових кварталах та вторгнення дронів у Польщу. Своїм навмисним порушенням повітряного простору Польщі росія випробовує реакцію Заходу. І ця реакція має бути жорсткою", - повідомив Сибіга.

За його словами, тиск на Москву має бути посилений без зволікань, як з боку Європи, так і Сполучених Штатів.

"Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, особливо напередодні зимового сезону. Ми маємо забезпечити можливість використання протиповітряної оборони партнерів разом з українською для спільного перехоплення російських ракет і дронів", - підкреслив Сибіга.

Доповнення

Андрій Сибіга заявив, що кроком до колективної безпеки має стати дозвіл на перехоплення в українському повітряному просторі російських ракет та безпілотників силами протиповітряної оборони сусідніх країн. Про це Україна просить вже давно.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що появу 19 дронів у повітряному просторі країни не можна вважати випадковістю. Він також наголосив, що сили протиповітряної оборони НАТО пройшли це випробування.