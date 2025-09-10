$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 8492 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 20115 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 17887 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 21405 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 23569 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 52797 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 74317 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 59341 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34075 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38235 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
росія випробовує реакцію Заходу: Сибіга обговорив атаку на Польщу з главою МЗС Франції

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Глава МЗС України обговорив з французьким колегою посилення російського терору та вторгнення дронів у Польщу. Україна закликає до жорсткої реакції Заходу та надання додаткових систем ППО.

росія випробовує реакцію Заходу: Сибіга обговорив атаку на Польщу з главою МЗС Франції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, під час яких наголосив на посиленні російського повітряного терору, зокрема і на території Польщі. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Деталі

"Я поспілкувався з Жаном-Ноелем Барро про ескалацію терору з боку росії: смертоносні удари по цивільних, урядових кварталах та вторгнення дронів у Польщу. Своїм навмисним порушенням повітряного простору Польщі росія випробовує реакцію Заходу. І ця реакція має бути жорсткою", - повідомив Сибіга.

За його словами, тиск на Москву має бути посилений без зволікань, як з боку Європи, так і Сполучених Штатів.

"Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони, особливо напередодні зимового сезону. Ми маємо забезпечити можливість використання протиповітряної оборони партнерів разом з українською для спільного перехоплення російських ракет і дронів", - підкреслив Сибіга.

Доповнення

Андрій Сибіга заявив, що кроком до колективної безпеки має стати дозвіл на перехоплення в українському повітряному просторі російських ракет та безпілотників силами протиповітряної оборони сусідніх країн. Про це Україна просить вже давно.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що появу 19 дронів у повітряному просторі країни не можна вважати випадковістю. Він також наголосив, що сили протиповітряної оборони НАТО пройшли це випробування.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Андрій Сибіга
Радослав Сікорський
НАТО
Франція
Сполучені Штати Америки
Польща