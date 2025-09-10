$41.120.13
Россия испытывает реакцию Запада: Сибига обсудил атаку на Польшу с главой МИД Франции

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Глава МИД Украины обсудил с французским коллегой усиление российского террора и вторжение дронов в Польшу. Украина призывает к жесткой реакции Запада и предоставлению дополнительных систем ПВО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, во время которых отметил усиление российского воздушного террора, в том числе и на территории Польши. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

"Я пообщался с Жаном-Ноэлем Барро об эскалации террора со стороны России: смертоносные удары по гражданским, правительственным кварталам и вторжение дронов в Польшу. Своим преднамеренным нарушением воздушного пространства Польши Россия испытывает реакцию Запада. И эта реакция должна быть жесткой", - сообщил Сибига.

По его словам, давление на Москву должно быть усилено без промедлений, как со стороны Европы, так и Соединенных Штатов.

"Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, особенно накануне зимнего сезона. Мы должны обеспечить возможность использования противовоздушной обороны партнеров вместе с украинской для совместного перехвата российских ракет и дронов", - подчеркнул Сибига.

Дополнение

Андрей Сибига заявил, что шагом к коллективной безопасности должно стать разрешение на перехват в украинском воздушном пространстве российских ракет и беспилотников силами противовоздушной обороны соседних стран. Об этом Украина просит уже давно.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что появление 19 дронов в воздушном пространстве страны нельзя считать случайностью. Он также подчеркнул, что силы противовоздушной обороны НАТО прошли это испытание.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Андрей Сибига
Радослав Сикорский
НАТО
Франция
Соединённые Штаты
Польша