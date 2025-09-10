Россия испытывает реакцию Запада: Сибига обсудил атаку на Польшу с главой МИД Франции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, во время которых отметил усиление российского воздушного террора, в том числе и на территории Польши. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

"Я пообщался с Жаном-Ноэлем Барро об эскалации террора со стороны России: смертоносные удары по гражданским, правительственным кварталам и вторжение дронов в Польшу. Своим преднамеренным нарушением воздушного пространства Польши Россия испытывает реакцию Запада. И эта реакция должна быть жесткой", - сообщил Сибига.

По его словам, давление на Москву должно быть усилено без промедлений, как со стороны Европы, так и Соединенных Штатов.

"Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, особенно накануне зимнего сезона. Мы должны обеспечить возможность использования противовоздушной обороны партнеров вместе с украинской для совместного перехвата российских ракет и дронов", - подчеркнул Сибига.

Дополнение

Андрей Сибига заявил, что шагом к коллективной безопасности должно стать разрешение на перехват в украинском воздушном пространстве российских ракет и беспилотников силами противовоздушной обороны соседних стран. Об этом Украина просит уже давно.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что появление 19 дронов в воздушном пространстве страны нельзя считать случайностью. Он также подчеркнул, что силы противовоздушной обороны НАТО прошли это испытание.