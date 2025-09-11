Премьер Польши согласился отправить военных в Украину учиться противодействовать дронам - Зеленский
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Это решение принято после атаки российских беспилотников на Польшу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск уже согласился направить военных представителей в Украину для обучения противодействию дронам. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает УНН.
Дональд (Туск — ред.) сказал, что отправит своих военных
Как пишет Reuters со ссылкой на источник, польские военные представители пройдут обучение по сбиванию беспилотников.
Добавим
Кроме того, Зеленский призвал союзников Киева пересмотреть собственные возможности противовоздушной обороны после атаки российских беспилотников на Польшу.
По его словам, Украина "открыта и готова" поддержать усилия своих союзников.
Зеленский сказал, что такие страны, как Польша, должны изучить аналогичные многоуровневые подходы, поскольку ракетные системы, такие как Patriot американского производства, слишком дороги для использования против более дешевых беспилотников, которые использует Россия.
Никто не может гарантировать, что не будет сотен дронов: Зеленский рассказал, как Украина готова помочь Польше10.09.25, 20:52 • 4514 просмотров
Контекст
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что Россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.