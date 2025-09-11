Прем'єр Польщі погодився відправити військових до України вчитись протидіяти дронам - Зеленський
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити військових представників до України для навчання протидії дронам. Це рішення прийнято після атаки російських безпілотників на Польщу.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже погодився направити військових представників до України для навчання протидії дронам. Про це Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає УНН.
Дональд (Туск — ред.) сказав, що відправить своїх військових
Як пише Reuters із посиланням на джерело, польські військові представники пройдуть навчання зі збивання безпілотників.
Крым того, Зеленський закликав союзників Києва переглянути власні можливості протиповітряної оборони після атаки російських безпілотників на Польщу.
За його словами, Україна "відкрита та готова" підтримати зусилля своїх союзників.
Зеленський сказав, що такі країни, як Польща, повинні вивчити аналогічні багаторівневі підходи, оскільки ракетні системи, такі як Patriot американського виробництва, є занадто дорогими для використання проти дешевших безпілотників, які використовує росія.
Контекст
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.