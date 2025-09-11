$41.210.09
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прем'єр Польщі погодився відправити військових до України вчитись протидіяти дронам - Зеленський

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити військових представників до України для навчання протидії дронам. Це рішення прийнято після атаки російських безпілотників на Польщу.

Прем'єр Польщі погодився відправити військових до України вчитись протидіяти дронам - Зеленський

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже погодився направити військових представників до України для навчання протидії дронам. Про це Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, передає УНН.

Дональд (Туск — ред.) сказав, що відправить своїх військових 

- повідомив Зеленський.

Як пише Reuters із посиланням на джерело, польські військові представники пройдуть навчання зі збивання безпілотників.

Додамо

Крым того, Зеленський закликав союзників Києва переглянути власні можливості протиповітряної оборони після атаки російських безпілотників на Польщу.

За його словами, Україна "відкрита та готова" підтримати зусилля своїх союзників.

Зеленський сказав, що такі країни, як Польща, повинні вивчити аналогічні багаторівневі підходи, оскільки ракетні системи, такі як Patriot американського виробництва, є занадто дорогими для використання проти дешевших безпілотників, які використовує росія.

Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів: Зеленський розповів, як Україна готова допомогти Польщі10.09.25, 20:52 • 4496 переглядiв

Контекст

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Александр Стубб
НАТО
MIM-104 Patriot
Литва
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща