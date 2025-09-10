Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів: Зеленський розповів, як Україна готова допомогти Польщі

Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам - готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими

Президент України зауважив, що рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею від першої години ночі наші військові.

Цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку – як складно було із цим упоратись