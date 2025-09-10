Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів: Зеленський розповів, як Україна готова допомогти Польщі
Київ • УНН
Україна готова допомогти Польщі з протидією російським дронам, надаючи технології, навчання та розвіддані. Це сталося після того, як майже два десятки російських дронів увійшли в польський повітряний простір.
Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам - готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими
Додамо
Президент України зауважив, що рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею від першої години ночі наші військові.
Цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку – як складно було із цим упоратись
Контекст
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.
Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.
НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.