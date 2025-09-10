Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів: Зеленський розповів, як Україна готова допомогти Польщі

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
15:04 • 9778 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 21877 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 18652 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 22082 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 24156 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 53521 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 75040 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 59829 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34172 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38341 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.5м/с
55%
756мм
Популярнi новини
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 38794 перегляди
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10 вересня, 10:25 • 38436 перегляди
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto10 вересня, 11:41 • 20181 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній13:09 • 7092 перегляди
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі13:20 • 8430 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 21882 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 53523 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 38794 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 75041 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 59829 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07 • 6288 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 75892 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 69403 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 65612 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 134096 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
Facebook
Instagram

Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів: Зеленський розповів, як Україна готова допомогти Польщі

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Україна готова допомогти Польщі з протидією російським дронам, надаючи технології, навчання та розвіддані. Це сталося після того, як майже два десятки російських дронів увійшли в польський повітряний простір.

Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень дронів: Зеленський розповів, як Україна готова допомогти Польщі

Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією російським дронам - готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими 

- заявив Зеленський.

Додамо

Президент України зауважив, що рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею від першої години ночі наші військові.

Цей рух – не випадковість чи помилка, а цілеспрямований рух. Росіяни задіяли для заходу в польський повітряний простір і нашу територію, і територію білорусі. Майже два десятки дронів зайшли в Польщу, і з боку України вони завели, схоже, менше половини від загального числа. Прорахована російська активність. І ми бачимо, яка ситуація в підсумку – як складно було із цим упоратись 

- додав Глава держави.

Може бути частиною плану навчань рф та білорусі: Зеленський про атаку російських дронів на Польщу10.09.25, 20:39 • 536 переглядiв

Контекст

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Антоніна Туманова

Політика
Державний кордон України
Білорусь
НАТО
Литва
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща