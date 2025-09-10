Никто не может гарантировать, что не будет сотен дронов: Зеленский рассказал, как Украина готова помочь Польше

$41.120.13
ukenru
Эксклюзив
15:04 • 11120 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 25654 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 20259 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 23565 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 25422 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 55156 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 76620 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 60895 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34297 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38466 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Популярные новости
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 40627 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10 сентября, 10:25 • 39681 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto10 сентября, 11:41 • 21207 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний13:09 • 8592 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше13:20 • 9932 просмотра
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 7344 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 76529 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 69872 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 66060 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 134536 просмотра
Никто не может гарантировать, что не будет сотен дронов: Зеленский рассказал, как Украина готова помочь Польше

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Украина готова помочь Польше с противодействием российским дронам, предоставляя технологии, обучение и разведданные. Это произошло после того, как почти два десятка российских дронов вошли в польское воздушное пространство.

Никто не может гарантировать, что не будет сотен дронов: Зеленский рассказал, как Украина готова помочь Польше

Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии российским дронам - готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными

- заявил Зеленский.

Добавим

Президент Украины отметил, что движение российских дронов в направлении границы с Польшей с первого часа ночи наши военные.

Это движение – не случайность или ошибка, а целенаправленное движение. Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины от общего числа. Просчитанная российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге – как сложно было с этим справиться

- добавил Глава государства.

Может быть частью плана учений рф и беларуси: Зеленский об атаке российских дронов на Польшу10.09.25, 20:39 • 1442 просмотра

Контекст

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Антонина Туманова

Политика
Государственная граница Украины
Беларусь
НАТО
Литва
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша