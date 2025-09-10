Никто не может гарантировать, что не будет сотен дронов: Зеленский рассказал, как Украина готова помочь Польше
Киев • УНН
Украина готова помочь Польше с противодействием российским дронам, предоставляя технологии, обучение и разведданные. Это произошло после того, как почти два десятка российских дронов вошли в польское воздушное пространство.
Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии российским дронам - готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными
Добавим
Президент Украины отметил, что движение российских дронов в направлении границы с Польшей с первого часа ночи наши военные.
Это движение – не случайность или ошибка, а целенаправленное движение. Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины от общего числа. Просчитанная российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге – как сложно было с этим справиться
Контекст
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.
Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.
НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.