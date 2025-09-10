Никто не может гарантировать, что не будет сотен дронов: Зеленский рассказал, как Украина готова помочь Польше

Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии российским дронам - готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными

Президент Украины отметил, что движение российских дронов в направлении границы с Польшей с первого часа ночи наши военные.

Это движение – не случайность или ошибка, а целенаправленное движение. Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, меньше половины от общего числа. Просчитанная российская активность. И мы видим, какая ситуация в итоге – как сложно было с этим справиться