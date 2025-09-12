Сікорський не підтвердив, що дрони рф намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 6988 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 11740 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 21359 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 21088 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 19765 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30588 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19240 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17159 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40172 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40715 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
35%
756мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 4460 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 8498 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 19706 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 6498 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 11104 перегляди
Публікації
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 1540 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 7014 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 3632 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 11762 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 21374 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 11762 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 33331 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 80423 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42703 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48563 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
The New York Times
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Сікорський не підтвердив, що дрони рф намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі не підтвердив атаку дронів на Жешув, але заявив про порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими дронами. Він наголосив, що це була російська операція, а не українська провокація.

Сікорський не підтвердив, що дрони рф намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві

Про це міністр закордонних справ Польщі заявив під час спільної прес-конференції з Андрієм Сибігою. Також Радослав Сікорський наголосив, що заяви про "українську провокацію" можуть поширювати лише співучасники російської пропаганди, пише УНН.

Деталі

"Я не можу це підтвердити чи спростувати (що дрони летіли на Жешув – ред.), бо дрони збили", - сказав Сікорський.

Він додав, що для того, аби дати відповідь на це припущення, потрібно звернутися до військових експертів.

"Знаю про спекуляції в пресі, але не можу ні підтвердити, ні спростувати. Додам, що це порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими дронами, які прилетіли не лише з України, а й з Білорусі. Повітряний бій тривав сім годин", - додав Сікорський.

Він також наголосив, що це не було випадковістю.

"Той, хто каже, що це українська провокація - є або автор, або співучасник російської пропаганди. Маємо бути обережні, щоб не повторювати цю інформацію і не поширювати фейки. Ми впевнені, що це були російські дрони і російська операція", - заявив Сікорський.

Нагадаємо

12 вересня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва.

Глава МЗС Польщі зустрівся у Києві з Президентом України. Обговорювали обмін досвідом щодо технології дронів, співпрацю оборонних галузей та використання коштів SAFE.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Радослав Сікорський
НАТО
Україна
Польща