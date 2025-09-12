Сікорський не підтвердив, що дрони рф намагалися атакувати логістичний центр у Жешуві
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі не підтвердив атаку дронів на Жешув, але заявив про порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими дронами. Він наголосив, що це була російська операція, а не українська провокація.
Про це міністр закордонних справ Польщі заявив під час спільної прес-конференції з Андрієм Сибігою. Також Радослав Сікорський наголосив, що заяви про "українську провокацію" можуть поширювати лише співучасники російської пропаганди, пише УНН.
Деталі
"Я не можу це підтвердити чи спростувати (що дрони летіли на Жешув – ред.), бо дрони збили", - сказав Сікорський.
Він додав, що для того, аби дати відповідь на це припущення, потрібно звернутися до військових експертів.
"Знаю про спекуляції в пресі, але не можу ні підтвердити, ні спростувати. Додам, що це порушення повітряного простору Польщі та НАТО російськими дронами, які прилетіли не лише з України, а й з Білорусі. Повітряний бій тривав сім годин", - додав Сікорський.
Він також наголосив, що це не було випадковістю.
"Той, хто каже, що це українська провокація - є або автор, або співучасник російської пропаганди. Маємо бути обережні, щоб не повторювати цю інформацію і не поширювати фейки. Ми впевнені, що це були російські дрони і російська операція", - заявив Сікорський.
Нагадаємо
12 вересня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва.
Глава МЗС Польщі зустрівся у Києві з Президентом України. Обговорювали обмін досвідом щодо технології дронів, співпрацю оборонних галузей та використання коштів SAFE.