Пропагандисты РФ распространяют фейк о "языковых патрулях" в украинских школах - ЦПД СНБО

Эксклюзив
07:55 • 30573 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 52797 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 47412 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 29790 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 26864 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26659 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 38815 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 55562 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28976 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50381 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству9 сентября, 03:31 • 9414 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 11998 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 11021 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 31747 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 23687 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Петр Порошенко
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Харьков
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 23975 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 28914 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 27876 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 96859 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 53942 просмотра
Шахед-136
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства
Financial Times

Пропагандисты РФ распространяют фейк о "языковых патрулях" в украинских школах - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Российская пропаганда распространяет фото ребенка спиной к классу за табличкой "разговаривает по-русски", выдавая это за "языковые патрули". Этот снимок является фальсификацией, подобного явления в Украине не существует.

Пропагандисты РФ распространяют фейк о "языковых патрулях" в украинских школах - ЦПД СНБО

В сети распространяют фото, где ребенка якобы заставляют сидеть спиной к классу за табличкой "разговаривает по-русски". Этот снимок подается как доказательство существования так называемых языковых патрулей в Украине. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

На самом деле подобного явления в украинских школах не существует, а фото имеет признаки фальсификации

- говорится в сообщении.

В ЦПД подчеркнули, что это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление об "ущемлении" русскоязычных в Украине.

Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней вражды.

Напомним

Украинцам на временно оккупированных территориях, которые не получили российские паспорта, грозит принудительная депортация с 10 сентября. Это связано с окончанием срока, установленного указом путина.

Ольга Розгон

Общество
Украина