Пропагандисты РФ распространяют фейк о "языковых патрулях" в украинских школах - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Российская пропаганда распространяет фото ребенка спиной к классу за табличкой "разговаривает по-русски", выдавая это за "языковые патрули". Этот снимок является фальсификацией, подобного явления в Украине не существует.
В сети распространяют фото, где ребенка якобы заставляют сидеть спиной к классу за табличкой "разговаривает по-русски". Этот снимок подается как доказательство существования так называемых языковых патрулей в Украине. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.
На самом деле подобного явления в украинских школах не существует, а фото имеет признаки фальсификации
В ЦПД подчеркнули, что это типичный пример кремлевской дезинформации, которая имеет целью сформировать ложное представление об "ущемлении" русскоязычных в Украине.
Ранее Центр сообщал, что российская пропаганда систематически придумывает подобные истории для оправдания своей агрессии "защитой" русскоязычных и разжигания внутренней вражды.
Напомним
Украинцам на временно оккупированных территориях, которые не получили российские паспорта, грозит принудительная депортация с 10 сентября. Это связано с окончанием срока, установленного указом путина.