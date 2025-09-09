$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 30696 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 53225 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 47756 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 29978 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 27004 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 26731 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 38867 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 55738 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28988 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50412 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Пропагандисти рф поширюють фейк про "мовні патрулі" в українських школах - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Російська пропаганда розповсюджує фото дитини зі спиною до класу за табличкою "розмовляє російською", видаючи це за "мовні патрулі". Цей знімок є фальсифікацією, подібного явища в Україні не існує.

Пропагандисти рф поширюють фейк про "мовні патрулі" в українських школах - ЦПД РНБО

У мережі розповсюджують фото, де дитину нібито змушують сидіти спиною до класу за табличкою "розмовляє російською". Цей знімок подається як доказ існування так званих мовних патрулів в Україні.  Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

Насправді подібного явища в українських школах не існує, а фото має ознаки фальсифікації

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що це типовий приклад кремлівської дезінформації, яка має на меті сформувати хибне уявлення про "утиски" російськомовних в Україні. 

Раніше Центр повідомляв, що російська пропаганда систематично вигадує подібні історії для виправдання своєї агресії "захистом" російськомовних та розпалювання внутрішньої ворожнечі.

Нагадаємо

Українцям на тимчасово окупованих територіях, які не отримали російські паспорти, загрожує примусова депортація з 10 вересня. Це пов'язано із закінченням терміну, встановленого указом путіна.

Ольга Розгон

Суспільство
Україна