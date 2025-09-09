Пропагандисти рф поширюють фейк про "мовні патрулі" в українських школах - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Російська пропаганда розповсюджує фото дитини зі спиною до класу за табличкою "розмовляє російською", видаючи це за "мовні патрулі". Цей знімок є фальсифікацією, подібного явища в Україні не існує.
У мережі розповсюджують фото, де дитину нібито змушують сидіти спиною до класу за табличкою "розмовляє російською". Цей знімок подається як доказ існування так званих мовних патрулів в Україні. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.
Насправді подібного явища в українських школах не існує, а фото має ознаки фальсифікації
У ЦПД наголосили, що це типовий приклад кремлівської дезінформації, яка має на меті сформувати хибне уявлення про "утиски" російськомовних в Україні.
Раніше Центр повідомляв, що російська пропаганда систематично вигадує подібні історії для виправдання своєї агресії "захистом" російськомовних та розпалювання внутрішньої ворожнечі.
Нагадаємо
