Главнокомандующий НАТО: пилоты не должны думать о стоимости ракет, сбивая дроны над Польшей
Пилоты истребителей стран НАТО не должны думать о стоимости своих ракет, когда они сбивают дроны над Польшей и защищают мирных жителей. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич, сообщает УНН.
По его словам, несмотря на применение дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов, он считает операцию успешной.
Когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает Альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан
Он добавил, что привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить.
Операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО, в частности восточных рубежей Альянса. В то же время НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт сбивания воздушных целей. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Ранее союзники по НАТО выразили полную солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Операция "Восточный страж" укрепит восточный фланг Альянса.
