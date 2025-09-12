$41.310.10
19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Главнокомандующий НАТО: пилоты не должны думать о стоимости ракет, сбивая дроны над Польшей

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич заявил, что пилоты истребителей НАТО не должны учитывать стоимость ракет при сбитии дронов над Польшей. Он считает успешной операцию по применению дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов, подчеркивая защиту мирных жителей.

Главнокомандующий НАТО: пилоты не должны думать о стоимости ракет, сбивая дроны над Польшей

Пилоты истребителей стран НАТО не должны думать о стоимости своих ракет, когда они сбивают дроны над Польшей и защищают мирных жителей. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, несмотря на применение дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов, он считает операцию успешной.

Когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает Альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан

- подчеркнул Гринкевич.

Он добавил, что привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить.

Напомним

Операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО, в частности восточных рубежей Альянса. В то же время НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт сбивания воздушных целей. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Ранее союзники по НАТО выразили полную солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Операция "Восточный страж" укрепит восточный фланг Альянса.

Вадим Хлюдзинский

