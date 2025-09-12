Главнокомандующий НАТО: пилоты не должны думать о стоимости ракет, сбивая дроны над Польшей

Пилоты истребителей стран НАТО не должны думать о стоимости своих ракет, когда они сбивают дроны над Польшей и защищают мирных жителей. Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами Альянса в Европе Алексус Гринкевич, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, несмотря на применение дорогих ракет для уничтожения дешевых дронов, он считает операцию успешной.

Когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает Альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан - подчеркнул Гринкевич.

Он добавил, что привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить.

Напомним

Операция "Восточный страж" будет сосредоточена прежде всего на защите территории НАТО, в частности восточных рубежей Альянса. В то же время НАТО продолжает учиться у Украины и будет учитывать ее опыт сбивания воздушных целей. Об этом заявил Верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Ранее союзники по НАТО выразили полную солидарность с Польшей после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Операция "Восточный страж" укрепит восточный фланг Альянса.

