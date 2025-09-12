"Можливо, це була помилка" - Трамп про вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Про це інформує видання Bloomberg з посиланям на зустріч американського лідера у Білому домі з журналістами у четвер, 11 вересня, передає УНН.

Деталі

Зокрема, представники ЗМІ запитали Дональда Трампа, яка його реакція на вторгнення російських безпілотників у Польщу.

Можливо, це була помилка. Але, незалежно від цього, я незадоволений нічим, що пов'язано з цією ситуацією. Але, сподіваюся, все це скоро закінчиться - відповів президент США.

Він також додав, що засудить росію "навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії".

Віз заявив, що йому це "не подобається": "Я не в захваті від цього".

Передісторія

В ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну.

Під час масованої атаки на Україну 10 вересня 19 російських безпілотників порушили повітряний простір Польщі. П'ять із них прямували до бази НАТО, через яку Альянс постачає військову допомогу Україні.

Нагадаємо

НАТО розробляє військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі. Кілька країн-союзників вже пообіцяли допомогу, включаючи системи ППО та винищувачі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити військових представників до України для навчання протидії дронам. Це рішення прийнято після атаки російських безпілотників на Польщу.

